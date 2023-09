Borrón y Cuenta Nueva: ¿en qué consiste el nuevo programa del Infonavit de apoyo a deudores?

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presentó "Borrón y Cuenta Nueva por Convenio Privado", un programa que tiene como objetivo el que las personas con atrasos en sus pagos puedan regularizar su crédito. Incluso, quienes decidan optar por esta solución y cumplan con sus pagos correspondientes, podrían recibir un beneficio económico. Pero, ¿cómo funciona y quiénes podrán acceder a él? Te contamos.

De acuerdo con el Infonavit, con esta actualización ahora las personas que tengan un crédito en pesos ya podrán acceder a esta solución, ya que previamente únicamente podían hacerlo quienes tuvieran su financiamiento en Veces de Salario Mínimo (VSM). Además, otro aspecto importante es que los beneficiarios de "Borrón y Cuenta Nueva por Convenio Privado" que cumplan en tiempo y forma con sus pagos después del acuerdo, tienen la posibilidad de recibir un beneficio que les ayude a bajar su deuda.

Pero, ¿Quiénes pueden acceder a "Borrón y cuenta nueva"?

Según los requisitos dados a conocer por el Instituto, las personas acreditadas que pueden optar por este nuevo programa son aquellas que tienen entre 1 y hasta 9 mensualidades sin pagar. Asimismo, podrán hacerlo quienes ya agotaron el Seguro de Desempleo, los que alcanzan a pagar el crédito en el plazo que se estableció al principio, a quienes su caso no se encuentre en procedimiento jurídico, las personas que no tienen actualmente una solución así como las que aún no han terminado de pagar su financiamiento.

¿Cómo funciona "Borrón y cuenta nueva"?

Para empezar, es importante tomar en cuenta que este programa puede aplicarse hasta dos veces al año y funciona de la siguiente manera: Las mensualidades que no se hayan pagado junto con sus intereses se suman al saldo total del crédito. No obstante, las mensualidades se mantienen iguales a las de antes de su aplicación.

En este sentido, si los pagos después del acuerdo se llevan a cabo de forma puntual y además las personas acreditadas cuentan con los criterios del programa, se podría acceder a un beneficio económico que se aplicaría directamente a la deuda actual del beneficiario. Además, se condenarían los intereses moratorios y en el caso de créditos vencidos, se disuelven "los accesorios y comisiones non pagadas".

Finalmente, cabe resaltar que quienes quieran acceder a este programa no requieren de algún intermediario o coyote. Por el contrario, únicamente necesitan ingresar a la página http://micuenta.infonavit.org.mx/. De ahí, deberán ir a la sección de "Mi crédito" y luego al apartado de "Solicitud de reestructura" a fin de realizar el trámite correspondiente.

