Pilou, la primera plataforma de ahorro e inversión que busca dar a las mujeres libertad financiera

Con 27 años en el sector financiero, Patricia y Andrea decidieron llevar sus conocimientos a más personas, “manejamos portafolios de inversión para clientes que tienen arriba de un millón de dólares y trabajando en esta institución nos dimos cuenta de varias cosas, la principal que sigue siendo un sector extremadamente liderado por hombres y que además son muy pocas las mujeres que tienen una cuenta de inversión o que manejan y se hacen cargo de su propio dinero”, comentó Andrea. Con esto como inspiración buscaron crear una plataforma que fuera la respuesta a los miedos y el desconocimiento, “ no invierto porque tengo miedo, no invierto porque no tengo suficiente dinero, no invierto porque no sé cómo, no invierto porque no sé en dónde”, añadió sobre los limitantes que encontraron, a lo que Patricia agregó: “Es este enfoque hacia la mujer porque cuando estábamos juntas trabajando, por más de ocho años, de 100 clientes que teníamos menos de 20 eran mujeres, y de esas pocas clientas, de verdad que para Andrea y para mí era un poco un sentimiento de frustración, porque nos hablaba el papá o el esposo o el hermano, inclusive había veces que nos hablaba hasta el amigo, nos dábamos cuenta de que siempre había una figura masculina detrás independientemente si la mujer era la dueña de los recursos”. Desde amas de casa hasta mujeres con un ingreso fijo, con estas herramientas Pilou busca que tengan una libertad financiera real. “Menos del 1 por ciento de las mujeres hoy en México tienen una cuenta de inversión a su nombre, entonces cómo queremos tener libertades y cómo queremos tomar decisiones si algo tan básico como nuestras finanzas las lleva alguien más”, agregó Patricia.

Además de ser una plataforma muy práctica, te llevan de la mano en un acompañamiento que busca educar de una forma muy fácil de entender, y han dado diversas pláticas sobre estos temas. “Nos han invitado a participar en pláticas en universidades y nos ha dado muchísimo gusto ver la participación de mujeres de estas edades en estos temas porque las pláticas son ‘Finanzas para todas’ y se llenan y hay muchísimo interés, y te cuestionan desde un punto de conocimiento. Tristemente nos acercamos a mujeres ya más adultas que dicen, ‘es que si yo hubiera empezado antes ahorita no estaría en un matrimonio o en una relación o en un trabajo así, o no estaría buscando trabajo a mis 60 años porque ya hubiera tenido ese conocimiento”, compartió Andrea. Algo que también es de suma importancia para ellas es empezar a abrir estos temas también con tu pareja, “si tú llegas a un acuerdo con tu pareja de decir: ‘Yo no voy a trabajar, me voy a encargar de los hijos y de la casa, pero quiero que una parte del ingreso que va a llevar la casa sea para mi cuenta de ahorro y hacer mi fondo de emergencia’, pues esto nunca se hablaba y las pocas que lo hacían muchas veces era a escondidas. Es abrir estos temas, también entre mujeres poder hablar tú cómo le haces, tú dónde inviertes, tú cómo ahorras, tú dónde manejas. Nuestra invitación más allá de sólo empieza a invertir, es edúcate y genera esta conciencia de por qué es importante hacerte responsable en este sentido de las finanzas el día de hoy”, aseguró Andrea.

CONSEJOS PARA UNA ECONOMÍA SALUDABLE

Andrea y Patricia nos compartieron algunos tips para empezar a tener una idea financiera más clara y en balance. “ “Llevar un presupuesto en donde sepas más o menos, si tienes ingresos mensuales fijos, de esos ingresos qué porcentaje estás gastando, puede ser un aproximado, entonces que tú ya sepas en tu cabeza cuánto puedes ahorrar, nosotros recomendamos alrededor del 20 a 25 por ciento”, nos compartió Patricia, y a lo que Andrea añadió, ““tener claros tus ingresos y egresos, siempre cuidando que tus ingresos sean mayores a tus egresos y si no, pues ahí echarle un ojo a qué puedes hacer para cambiarlo. Que lo que inviertas en algo de riesgo siempre lo veas con horizonte de largo plazo, mucha gente dice quiero ganar mucho en un año y pues no, entre más riesgo, más plazo. Crear esa conciencia o esa cultura de estar invirtiendo mes a mes, cambiarte el chip, en lugar de decir ‘gasto y luego ahorro’, digas ‘ahorro y luego gasto’. Y algo bien importante, que es uno de los pilares de Pilou es no poner todos los huevos en una canasta, lo mejor que puedes hacer en tema de inversiones es tener diversificación”.

EMPEZANDO A INVERTIR

2 mil, el monto mínimo para crear una cuenta de inversión.

Riesgos

Existen distintos perfiles de inversión en los que puedes decidir que tanto buscas arriesgar.

Flexibilidad

Puedes decidir cuándo y cuánto vas a invertir y retirarlo en cualquier momento.

Portafolio

En la plataforma encontrarás los detalles de en dónde está tu dinero y cuánto ha generado, además de un reporte que te hacen llegar constantemente.

