Andreia Morelli: liderazgo femenino en el sector financiero

Para Andreia Morelli no existe una fórmula para el éxito, sin embargo, es importante “que te desafíes, que sigas aprendiendo”; justo fue así como Andreia logró llegar a ser vicepresidenta de Marketing y Tarjetas de Servicio de American Express (AMEX) México, compañía en la que comenzó su carrera, en la que tiene más de 23 años de experiencia.

“Entré en un programa de becarios y ahí me quedé”, contó Morelli en entrevista con El Heraldo de México sobre los inicios de su carrera, la cual comenzó en Sao Paulo, Brasil (ciudad de la que es originaria). Posteriormente, trabajó en corporativos de Canadá y Estados Unidos, país del que especialmente recuerda su experiencia en la sede de Nueva York: “Yo estuve en el centro, en el corazón de la estrategia de American Express”, lugar en el que “se toman las decisiones que impactan en todo el mundo. Ser responsable de una estrategia de diversos países, en donde tienes que llevar esa sensibilidad y vivir el mercado local a través de una estrategia local, creo que fue un aprendizaje impresionante y de ahí se dispararon todos los otros movimientos”.

Fueron justo estos movimientos dentro de la compañía los que hicieron que la vicepresidenta de Marketing y Tarjeta de Servicios creciera profesionalmente: “Yo nunca me sentí cómoda. Siempre hubo algo nuevo para aprender”.

De cuando comenzó su carrera, Andreia recuerda que “este sector financiero, en el pasado era dominado por hombres, especialmente en puestos de liderazgo”, pero eso “ha cambiado impresionantemente”, pues desde su perspectiva ya hay más mujeres en puestos de mando “incluso en roles que no son típicos de mujeres en liderazgo, como lo es un área legal, un área de cumplimiento o un área de tecnología, las cuales en AMEX México hoy son lideradas por mujeres”, aseguró, además de precisar que el año pasado la compañía logró que 50% de su fuerza laboral estuviera constituida por mujeres.

(Crédito: Antonio Nava)

“Nunca me vi en una posición de liderazgo”, recordó Andreia de su juventud, “por eso te digo que no hay una fórmula”, pues a pesar de no venir de “una familia con liderazgo femenino y carreras”, Morelli viene de “una cultura de trabajo, de ser el mejor y de esforzare”, valores que le fueron inculcados en el núcleo familiar y que la han llevado al lugar en el que se encuentra en la actualidad.

(Crédito: Antonio Nava)

Ahora, desde su actual posición profesional, Andreia Morelli les muestra a sus dos hijas una figura de independencia. “Mis hijas ven el ejemplo de su mamá, de una mujer independiente y creo que están aprendiendo sobre esta independencia”, pues desde su perspectiva, al igual que con el éxito y el liderazgo, para la educación de los hijos no existen fórmulas: “… es un modelo diferente, por ejemplo, que el de mi mamá, que estuvo pendiente de mí todo el tiempo, que me enseñaba a estudiar. Mis niñas se tienen que sentar y casi que aprender solas a estudiar para un examen porque su mamá está trabajando, o yo tengo que poner una red de apoyo, pero son modelos, al final vas a llegar al mismo objeto.

“No hay una sola forma, todas funcionan, todas valen, el niño va a crecer saludable y va a saber que lo amas, porque tienen otras expresiones de amor, y de la misma forma es la mujer con la carrera, que es un modelo distinto de creación, de educación”, enfatizó Andreia.

Y es que uno de los valores más importantes para ella actualmente, es la “independencia financiera”: “Sí lo pongo como un valor muy importante para que aprendan, y trato de traer esta importancia a la mesa para que sepan, una mujer independiente toma decisiones, decide su camino, independientemente de las circunstancias”, concluyó Morelli.

(Crédito: JDS AGENCIA)

Puntos clave de ella:

Es originaria de brasil.

Es mamá de dos hijas.

Es licenciada en publicidad por la fundación armando Alvares Penteado.

Tiene un máster en la facultad Santa Marcelina.

Se capacitó en mercadeo digital en la universidad de california.

Estudió finanzas en la fundación Getulio Vargas.

“La contribución como líder va más allá y no tiene nada que ver con poder, ni con ejercer este poder sobre otras personas, sino más bien con inspirar, ayudar, escuchar y trabajar juntos”.

“Una mujer independiente toma decisiones, decide su camino, independientemente de las circunstancias”.

“Yo nunca he dejado de aprender y yo creo que eso es clave en una trayectoria profesional”.

Impulso femenino en AMEX:

50% de la fuerza laboral de la compañía fueron mujeres, en 2022.

47% de las promociones el año pasado, fueron de mujeres.

100% de equidad salarial lograron en 2020.

PAL