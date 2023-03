Cerca, plan para rescatar a First Republic Bank

El presidente ejecutivo de JP Morgan Chase & Co, Jamie Dimon, lideró las conversaciones con los jefes de otros grandes bancos sobre nuevos esfuerzos para estabilizar al First Republic Bank, informó The Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Las acciones del First Republic llegaron a caer 46 por ciento, a 12,41 dólares, debido a que los inversionistas temían que los 30 mil millones de dólares depositados por varios grandes bancos estadounidenses en la entidad no fueran suficientes para aliviar sus problemas.

Los bancos están considerando la posibilidad de invertir en First Republic, según el informe del WSJ, aunque el plan podría incluir la conversión de una parte o la totalidad de 30 mil millones de dólares de depósitos en una aportación de capital.

Un portavoz de First Republic se remitió a una declaración anterior en la que afirmó estar “bien posicionado para gestionar la actividad de depósitos a corto plazo”.

Hace unos días, S&P Global rebajó la nota de First Republic a la categoría de basura, citando riesgos persistentes para la liquidez del prestamista.

