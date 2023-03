"Se aprendió de la crisis", por eso el sistema financiero mexicano se encuentra sólido y con liquidez: Jonathan Heath

MÉRIDA. El sistema financiero mexicano se encuentra sólido y con liquidez, ya que México aprendió de la crisis de 2008, consideró Jonathan Heath Constable, subgobernador de Banco de México.

Ello, luego de lo ocurrido en algunos bancos de Estados Unidos, en el que destacó el Silicon Valley Bank, que fue intervenido por las autoridades de dicho país debido a una falta de liquidez ante el aumento de las tasas de interés.

Sin hacer referencia a un caso particular, Heath aclaró que el problema no ha sido el incremento de tasas, sino un mal manejo del banco que no supo lidiar con el aumento de las tasas de interés.

“El hecho de que iban a subir las tasas estaba bien dibujado desde hace mucho tiempo, y si hay un banco que no sabe lidiar con eso, merece haber quebrado”, manifestó en entrevista el marco de la 86 Convención Bancaria.

Destacó que, en el caso de México, se aprendió la lección después de la crisis de 2008, dando pie a que dentro del Banco de México se creara una nueva dirección general llamada Estabilidad Financiera.

La crisis financiera internacional de 2008 tuvo su origen en el problema de las hipotecas subprime de EU y se extendió después, afectando a otras naciones, de manera principal, integrantes de la Unión Europea.

“En el caso de nosotros aprendimos la lección después de la crisis de 2008 y en el Banco de México se creó la nueva dirección general que se llama Estabilidad Financiera que se encuentra haciendo análisis macro y micro de todos los bancos del sistema financiero”, puntualizó el subgobernador.

Explicó que estos análisis permiten asegurar que los bancos tengan precisamente todos los elementos para poder tener un buen ambiente de estabilidad financiera y un sistema de pagos que funcione bastante bien.

