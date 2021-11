Política monetaria tiene que reducir el impacto de la alza en la inflación: Jonathan Heath

Luego de que el subgobernador del Banco de México (Banxico), afirmara que la inflación de la primera quincena de noviembre, alcanzara el 7.05 por ciento, siendo esta la más alta en 20 años. Jonathan Heath afirmó que el factor principal es la parte importada.

"Sin duda, hay un fenómeno de alza en la inflación prácticamente en todo el mundo en octubre, cuando nosotros teníamos una inflación del 6.2 al consumidor y 8.6 al productor", dijo Heath

Al respecto, el también economista mexicano, explicó que Estados Unidos coincidió en las dos cifras mencionadas anteriormente, donde, se está exportando una gran cantidad de inflación, y esto se debe a la interrupción en las cadenas de producción, la baja de suministros a nivel mundial y una serie de previsiones globales

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, Heath Constable afirmó que en México se tienen también sus propios factores idiosincráticos que ayudan a este proceso inflacionario; sin embargo, el analista en economía afirmó que este proceso es una burbuja endémica que ocasiona este fenómeno en todo el mundo.

Al ser cuestionado en el espacio de Sergio y Lupita sobre qué se debe hacer para que no afecte tanto si la inflación es por factores externos e internos, el especialista externó; "La politica monetaria en este tipo de situaciones no es muy efectiva cuando hay choques por parte de la oferta, realmente no hay mucho que se pueda hacer más que esperar a que se componga otra vez", explicó.

Agregó que se tiene que esperar a que haya suficientes insumos, entre otras cosas y por sí mismo se tendrá que recomponer, pero, se tendrá que asegurar que no haya un efecto de contaminación donde suben unos precios básicos y al subirlos se contagian otros precios.

"Política monetaria tiene que asegurar que no vaya a ser el mayor el impacto, si no puede evitarlo pero sí puede ayudar a minorarlo"

