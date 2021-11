AMLO busca acuerdo para incrementar el salario mínimo en 2022

El mandatario Andrés Manuel López Obrador indicó que ya trabaja en una propuesta para incrementar el salario mínimo y sería para el 2022, aunque espera que tanto el gobierno federal, las organizaciones laborales y patronales logran llegar un acuerdo al respecto.

Durante su participación en la ceremonia del 112 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), precisó que esto ayudaría al IMSS para que “cuente con más ingresos”, ante el posible alza del salario.

El salario mínimo en el país es de 141.70 pesos y en la zona libre de la frontera norte es de 213 pesos. Cabe señalar que tuvo un incremento de 15% en comparación con el año pasado, cuando el salario que aplicaba para el resto del país era de 123.22 pesos y en el 2019 ascendía a 102.68 pesos.

En los aumentos que se han hecho hubo acuerdo del gobierno, organizaciones laborales y el sector patronal, aunque no sucedió lo mismo para el 2021, fue el gobierno y representantes de los trabajadores los que avalaron el incremento de 15 por ciento.

“En 2020 se logró el acuerdo nada más entre los representantes de los trabajadores y el gobierno, pero no quisieron aceptar los empresarios, no todos, pero sí no hubo consenso”, recordó López Obrador.

Y aclaró que es respetuoso con las postura de cada persona, porque así es la democracia, “pero yo espero que este año si nos pongamos de acuerdo para aumentar el salario mínimo”.

Por otra parte, el mandatario aseguró que el personal médico que fue contratado durante la pandemia, conservarán sus empleos. “No vamos a despedir a ninguno de esos trabajadores. Los vamos a incorporar al sistema de Salud”, precisó.

Durante el evento también aseguró que “no puede haber victoria en una pandemia, pero sí certeza del deber cumplido: 233 hospitales reconvertidos, 18 unidades de expansión, 47 mil 185 trabajadores contratados y el dato más importante de todos: cero rechazos. A nadie se le cerró la puerta. Nadie se rindió tampoco. Nadie se detuvo"

