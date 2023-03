Advierten riesgo de liquidez, por inflación y aumento de tasas de interés

El aumento de tasas de interés no sólo provoca un alza en el costo del crédito, también pega en el recurso, esto es, en la falta de liquidez para continuar con el dinamismo en el financiamiento, advirtió Alejandro Valenzuela del Río, director general de Banco Azteca. De hecho, los efectos no sólo se observaron en los tomadores del crédito, también en las instituciones financieras, sobre todo aquellas que no calzaron de manera adecuada sus balances, apuntó en entrevista con El Heraldo de México, de cara a la 86 Convención Bancaria.

Así que, ante la continuidad esperada del aumento en la tasa de interés referencial por parte del Banco de México, que actualmente se encuentra en 11.0 por ciento, la banca debiera ser muy prudente, cautelosa y cuidadosa en la colocación de créditos, sobre todo en aquellos a tasa variable.

Esto, no sólo porque pueda verse afectada la capacidad de los clientes, ya que realmente lo que les pega más es la inflación y no el aumento de las tasas, sino por el lado del costo que este financiamiento representa para los bancos, que pueda llevarlos a problemas de capital o liquidez.

“Para la banca, cuando hay un tema de alzas de tasas de interés y puede seguir captando a más bajas, se le incrementa el margen financiero (donde se registran los ingresos por prestar y por captar), no obstante, me parece que es un periodo para estar muy prudentes”, precisó.

Reconoció que el comportamiento de la economía al cierre de 2022 sorprendió al alcanzar una tasa de crecimiento de 3.1 por ciento, pero también lo continúa haciendo la inflación, la cual se ubica en 7.62 por ciento en febrero pasado, lo que ha llevado a Banxico a aplicar una política monetaria más restrictiva.

Además, resaltó, en términos de crecimiento aún no se alcanzan los niveles preCOVID-19, así que “tenemos todavía que seguirle remando” para alcanzarlo y con ello dejar el choque que tuvo el mundo y y retomar una expansión que permita generar mayor empleo y prosperidad.

Ante el aumento en la tasa de interés referencial por el Banxico, la banca debiera ser prudente, cautelosa y cuidadosa en la colocación de créditos: Valenzuela del Río Foto: Especial

De ahí que este es un periodo para estar muy prudentes, cautelosos y cuidadosos por parte de la banca, porque su parte activa que es el crédito, ciertamente va a tener consecuencias por el incremento de tasas, dijo.

Situación que empieza a observarse en las empresas pequeñas que gozaron de un entorno de tasas bajas, como las financieras y tecnológicas, que tuvieron muchos recursos muy baratos por un largo tiempo y ahora están por debajo del agua.

Es decir, detalló, por un tiempo estas firmas se financiaron en 4.0 por ciento y prestaban a una tasa de 10.0 por ciento, lo que obviamente era muy atractivo, pero después la tasa se les fue a entre 11 o 12 por ciento, poniéndola en serios problemas al no calzar ya su balance.

El aumento en las tasas de interés genera un efecto de desplazamiento de los recursos Foto: Especial

En el caso de la banca, el ejemplo puede ser el crédito hipotecario, ya que hubo muchos que se colocaron a una tasa de entre 7 y 8 por ciento a 30 años, porque si la institución no generó un mecanismo de cobertura para calzar ese activo con algún pasivo que lo cubriera contra ese riesgo de alzas de tasas de interés, puede caer en insolvencia.

“Imagínate que estas recibiendo una tasa de 8 por ciento a 30 años, y para fondearte en el mercado, ahora te cuesta al menos 11 por ciento, ya trae un descalce, entonces la banca empieza a frenarle”, ejemplificó.

Y es que, dijo, cuando aumentan las tasas, bancos, personas, empresa, todos en general, son más cautelosos, entonces la liquidez que abundaba en el mercado en réditos bajos ya no está, no es sólo un tema del costo sino de abundancia del recurso.

Esto también genera un efecto de desplazamiento de los recursos, pues en vez de prestarle a alguien a una tasa de entre 15 y 16 por ciento, se opta mejor por financiar al gobierno a una tasa de 11 por ciento, que, si bien es más baja, pero también es una operación segura.

