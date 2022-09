Secretaría de Economía: No genera Servicio Geológico Mexicano recursos económicos por litio

El Servicio Geológico Mexicano no genera recursos económicos por litio, ya que no explota los minerales, aclaró la Secretaria de Economía.

Apuntó que el Servicio Geológico Mexicano no los extrae, no los procesa, ni los transforma para su venta, por tanto, no genera ningún ingreso económico por esta actividad.

Aclaró que esta el Servicio Geológico Mexicano es una entidad que genera información geológica, geofísica y geoquímica básica de México, misma que divulga a través de su página web de manera gratuita para el servicio de la sociedad.

La Secretaría de Economía precisó que el organismo público descentralizado Litio para México (LitioMx) que se encargará de explotar el litio, será un organismo sectorizado de la Secretaría de Energía, y no de la Secretaría de Economía, ni del Servicio Geológico Mexicano.

México se ubica en la posición número nuevo de los países con las mayores reservas de litio Foto: Especial

Criterios Generales de Política Económica 2023

Además de comentar que el valor potencial de 12 billones de pesos que calcula la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), derivado de la nacionalización del litio y la atracción de la cadena de valor a Sonora, es una estimación a mediano plazo, como bien lo indicó la dependencia en los Criterios Generales de Política Económica 2023.

Cabe mencionar que, en la reciente actualización del Reporte de Minerales Básicos del Servicio Geológico de Estados Unido, refiere que México se ubica en la posición número nuevo de los países con las mayores reservas de litio en su subsuelo, con aproximadamente 1.7 millones de toneladas.

