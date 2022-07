Innovadora y disruptiva, IZA describe la nueva realidad laboral

Ante nuevos retos, nuevas estrategias. En 2020, las empresas se vieron obligadas a transformar sus esquemas de trabajo por la llegada de la pandemia. Después de un par de años de incertidumbre, evolución, adaptación y desarrollo de nuevas formas de laborar, hoy las compañías han encontrado un modelo que parece adaptarse a las necesidades de los colaboradores: el esquema híbrido.

Armando Valenzuela Gaxiola, CEO de IZA Business Centers, firma pionera de la industria de oficinas equipadas y ejecutivas de México, explica que “la gestión de espacios y formas de trabajo van a seguir modificándose conforme evolucionen las necesidades de los colaboradores, por eso es importante que las compañías encuentren la manera de crecer y adaptarse en medio de una realidad que no solo es nueva, sino también cambiante”.

En lo que tiene que ver con la manera en la que se trabaja, la consultora KPMG reveló en su encuesta anual “Perspectivas de la Alta Dirección en México 2022” que solo un 4% de las empresas operará en su totalidad de manera virtual, mientras que 28% considera realizar algunas actividades puntuales a través del teletrabajo.

Hay un 49% de empresas que han optado porque la mayoría de sus colaboradores asistan a la oficina, haciendo énfasis en que la presencialidad y el contacto físico entre el talento es clave para la productividad. Pero en medio de todo esto, dice Armando Valenzuela Gaxiola, hay un grupo de compañías (57%) que han demostrado empatía con su equipo de trabajo y, apelando a sus peticiones, decidieron implementar modelos de colaboración híbridos.

“Sin duda es un escenario innovador y disruptivo para las organizaciones que por años han sido tradicionales, pero en ese momento en el que el mercado cambió de un día para otro, y siguió así a pasos agigantados, no hubo otra manera de asegurar la permanencia más que la adaptación”, agrega el CEO de IZA Business Centers.

Los espacios de trabajo también cambiaron

En lo que compete a lo inmobiliario, las empresas también cambiaron. Armando Valenzuela Gaxiola asegura que la demanda por las oficinas grandes, de cinco o más pisos, sigue disminuyendo, pues cada vez será menos necesario contar con enormes espacios para laborar presencialmente.

En la nueva realidad, agrega el CEO de IZA Business Centers, el concepto de oficinas se transformó a un espacio reducido -quizá un piso o solo algunas oficinas- en el que no hay un lugar asignado a cada trabajador, pues éste opta por la presencialidad cuando sea necesario, así que podrá tomar uno de los lugares disponibles para realizar sus actividades.

“Estas nuevas oficinas están 100% equipadas, cuentan con tecnología de punta que va a permitir a las personas desempeñarse sin inconvenientes y tener reuniones o juntas de equipo que muchas veces no terminan de amarrar en la virtualidad. Prácticamente se trata de balancear el tiempo del mundo presencial corporativo con el home office, para asegurar productividad, eficiencias y bienestar del empleado al mismo tiempo” describe Valenzuela Gaxiola.

Un proceso de adaptación no estático

El 2020 marcó un hito en el mercado laboral. Desde ese momento ya no hay vuelta atrás. Los cambios que se empezaron a implementar en las empresas no van a revertirse en un futuro. Por ello, el CEO de IZA Business Centers pide darse cuenta que el proceso de transformación y adaptación no será estático, esto quiere decir que habrá que enfrentarse a un sube y baja de movimientos que impactarán directamente en la forma de trabajo.

Para Armando Valenzuela Gaxiola, todavía hay oportunidad de prepararse para potenciar la productividad de las empresas. Si bien, el cambio ya se puso en marcha, las compañías aún tienen tiempo de implementar estrategias que preparen a los colaboradores para el nuevo mundo laboral que fluirá entre lo presencial y lo digital.

“El mercado del trabajo no puede ser ni será como antes, la pandemia lo puso de cabeza y, desde esa posición, ha tenido que adaptarse. Los colaboradores también cambiaron, no sólo porque dieron prioridad a su salud física, mental y emocional, sino porque desde entonces han exigido a sus empresas nuevos esquemas laborales”, menciona el CEO de IZA Business Centers.

Es un hecho que los siguientes meses, y quizá años, continuará el proceso de adaptación y transformación de empresas y colaboradores, quienes buscarán un equilibrio entre su vida personal y profesional, por lo que modelos híbridos de trabajo serán el punto determinante para atraer y retener talento a las organizaciones. Estará en manos de los líderes el cambiar y adaptarse o el resistirse y morir, finaliza Armando Valenzuela Gaxiola.

