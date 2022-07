¿Mi Afore se verá afectada por la inflación? Esto respondió la Amafore

En entrevista con Mario Maldonado para El Heraldo Radio, Bernardo González Rosas, presidente Ejecutivo de la Asociación Mexicanos de Afores (Amafore), dijo que desde enero de este año ha habido un periodo de minusvalías en las afores generado por inflaciones muy altas en todos los países, lo que ha provocado que los bancos centrales incrementen las tasas de interés.

Sin embargo, aclaró que estos periodos de coyuntura son parte de los ciclos económicos y la historia muestra, particularmente en el caso del Sistema de Ahorro para el Retiro, en estos 25 años que se cumplieron el 1 de julio, es que estos periodos se recuperan rápido.

El presidente ejecutivo de AMAFORE indicó que estos movimientos son temporales y no alcanzan a afectar de manera permanente el ahorro de trabajadores..

El presidente de la Amafore recomendó Recomendó a los trabajadores tener un afore. Foto: Especial

González Rosas recordó que cada vez habrá más adultos mayores en México y menos jóvenes que puedan pagar pensiones, en ese sentido las afores vinieron a resolver ese reto, ya que hoy las empresas o el gobierno tienen financiamiento de largo plazo en moneda nacional y las tasas han sido competitivas. Esto, dijo, resolvió en gran medida los problemas macroeconómicos del país.

Por ello, recomendó a los trabajadores tener una afore, ya que de no hacerlo sería un error.

"Estamos perdiendo dinero, si no tenemos afore, si no estamos ahorrando, cuánto estás perdiendo. Los rendimientos que han pagado las afores han sido muy bueno y no tienes que ser un trabajador formal, puedes abrir una cuenta en cualquier lugar, invertir y recibir estos rendimientos".