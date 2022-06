Estas son las Afores con más quejas, según Condusef

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Invercap, Principal y Pensionissste, fueron las afores con un mayor número de quejas registradas en 2021.

La Condusef aseguró que de enero a diciembre del año pasado, la institución registró 8 mil 739 quejas por distintas causas, como lo son falla en el traspaso de afore o retiro de recursos por desempleo.

Afores con más quejas. Foto: Condusef

Por otro lado, las afores que resolvieron más quejas a favor de sus clientes fueron Invercap con 75 por ciento, Afore Coppel con 73 por ciento y Citibanamex Afore con 60 por ciento; mientras que la que menos resolvió a favor fue Afore XXI Banorte con 15 por ciento.

Afores que resuelven más quejas. Foto: Condusef

¿Cuáles son los motivos de las quejas?

De acuerdo con la institución, la principal causa de quejas, fue la solicitud de trámite no atendida o no concluida con más de la mitad de la quejas, seguida de la unificación de cuentas no atendida o no concluida, luego inconformidad con el monto de retiro liquidado y finalmente el traspaso de afore no atendida o no concluida.

Por otro lado, la Ciudad de México fue el lugar donde más se presentaron quejas durante el año pasado con mil 153, lo cual equivale al 13 por ciento; le siguió el Estado de México con mil 5, mientras que Chihuahua se ubicó en tercera posición con 528.

En su comunicado, la Condusef señaló que en el cuarto trimestre de 2021 (octubre a diciembre), Principal, Pensionissste e Invercap, también fueron las afores con mayor número de quejas registradas.

Durante ese periodo se recibieron mil 847 quejas, por lo que el índice de reclamación se ubicó en 4 reclamaciones por cada 100 mil cuentas registradas y la resolución favorable al usuario fue en promedio de 32 por ciento.

