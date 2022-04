Texas ya no formará parte del corredor T-MEC: Secretaria de Economía

México no va a ser rehén de quién quiere utilizar el comercio como una herramienta política, por lo que Dallas, Texas ya no formaría parte del Corredor T-MEC, indicó Tatiana Clouthier, secretaria de Economía.

“Hay un proyecto importante que estoy segura empezará a llevarse a cabo muy pronto que conecta desde Sinaloa, y decía hasta Texas, pero creo que ya no vamos a usar Texas; vamos a buscar que se conecte a Nuevo México, porque no podemos dejar los huevos en una sola canasta y ser rehenes de quien quiere utilizar el comercio como una media política”, aseveró la funcionaria.

Durante su participación en la conferencia anual del Council of the Americas, Tatiana Clouthier indicó que México no puede volver a vivir lo que pasó hace unas semanas.

La secretaria hizo referencia a un evento de hace dos semanas, en el Greg Abbot, gobernador de Texas, paralizó la frontera entre México y la parte de Texas, al llevar a cabo revisiones a cada camión que ingresaba con mercancía al territorio del vecino del norte, bajo el argumento de evitar el tráfico de drogas y personas.

Clouthier encabezó el foro “Nearshoring. Impulsando oportunidades de inversión en México”, en donde aseguró que “no se dan abasto” con las solicitudes de empresas que se quieren instalar en México.

También reiteró que están trabajando en la mejora de los trámites y en la reducción de trámites burocráticos para que la inversión fluya en el país.

Destacó que a pesar de la crisis la Inversión Extranjera Directa que ha llegado a México ha sido resiliente, pues, la caída que se registró en 2020 fue mucho menor comparada con el promedio a nivel mundial.

SSB

SIGUE LEYENDO

Vamos a ser extra cuidadosos ante el encarecimiento de créditos: Hacienda

Desempleo toca su menor nivel desde el inicio de la pandemia: Inegi

Plan contra la inflación: Precio tope a 24 productos de la canasta básica