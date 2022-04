El control de precios no es el mecanismo para contener la inflación, distorsiona los mercados: Coparmex

José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), comentó que la iniciativa privada está en contra del control de precios, "no creemos que sea el mecanismo que se requiere para contener la inflación, ya que distorsiona los mercados".

Explicó que un ejemplo de ello es el mercado del gas lp, que ha generado que las empresas distribuidoras deban vender el producto por de bajo de su costo, pero mientras más venden, más pierden, y si dejan de vender les quitan su concesión, pese a que originalmente el objetivo de poner un precio tope para que llegara a los sectores de la población más vulnerables.

En entrevista con Mario Maldonado en Bitácora de Negocios de El Heraldo Media Group, dijo que esperan que el Banco de México haga lo necesario para contener la inflación.

Indicó que lo que se puede hacer es un acuerdo en el que todos pongan, las empresas pongan parte de sus utilidades, pero también el gobierno debe poner su parte.

"Hay que reconocer que ciertos productos han subido de peso, no por las leyes de la oferta y la demanda, sino por cuestiones de inseguridad, y con esto me refiero a productos como el limón y el aguacate, en donde lo que le pedimos al gobierno es que se comprometa a acciones de seguridad para esos productos y muchos otros no suban de precio y regresen a los precios de oferta y demanda del mercado".