Crear la paraestatal para el LITIO requiere de 150 mdp como inversión inicial

La creación de un organismo estatal para manejar el litio en México va a implicar una inversión inicial de 150 millones 707 mil pesos, según estimaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

“Como en iniciativas anteriores ésta tampoco incluye una evaluación de impacto presupuestario, además habría que considerar costos por indemnizaciones de inversiones realizadas previamente”, comentó José Luis Clavellina Miller, director de investigación del centro.

Clavellina explicó que la creación de dicho Organismo, según lo establecido por Hacienda, no tendría ningún costo al erario pues se realizaría mediante “movimientos compensados, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables”, no obstante, la creación de una empresa pública similar en el caso de Bolivia en 2008 requirió de una asignación presupuestaria de 5 millones 700 mil dólares.

El directivo del CIEP indicó que la cantidad anterior, actualizada por inflación y convertida en pesos equivaldría a los 150 millones 707 mil pesos.

Al respecto, Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, indicó que no se sabe de dónde van a salir los recursos, pues no está contemplados en el presupuesto de este año, además de que no se sabe qué va a pasar con la empresa concesionaria.

Actualmente, la empresa Bacanora Lithium y Ganfeng Lithium tiene una concesión de una mina de Litio en Sonora, yacimiento que estiman cuenta con 8.8 millones de toneladas de carbonato de litio y hacia 2023 podría comenzar a producir alrededor de 17 mil 500 toneladas anuales de este mineral.

Alejandro Hernández Bringas, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), indicó que hay un problema en el gasto que va a implicar la implementación de esta reforma porque el gobierno está limitado de recursos y tampoco se ha planeado a detalle su ejecución.

Clavellina Miller indicó que a pesar de la falta de planeación presupuestaria se espera que en el mediano o largo plazo esta decisión deje recursos en las arcas públicas, sin embargo, los yacimientos aún se encuentran en proceso de exploración, por lo que es muy probable que eso, si llega a suceder, no suceda durante este sexenio.

Sigue leyendo:

México tiene la capacidad para desarrollar una industria alrededor del litio, asegura Alejandro Armenta

ESTOS son los 10 países con más litio en el mundo; ¿qué lugar ocupa México?

México no es potencia en litio