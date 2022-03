Reparto de utilidades 2022: todo lo que debes saber sobre los escenarios por la reforma de outsourcing

Ha llegado el momento que varios trabajadores han estado esperando: el pago de utilidades. Lo primero que hay que recordar es que esta distribución es un derecho constitucional que tienen todos los integrantes de las empresas en México, y se trata de que reciban un pago extra al año, como parte de las ganancias que obtuvo la empresa para la que laboran.

Sin embargo, el año pasado entró en vigor la ley de outsourcing, que prohíbe la subcontratación de personal, por lo que puede que aún queden dudas entre las empresas sobre cómo realizar el reparto de utilidades con las nuevas disposiciones que marca la reforma.

“Muchas compañías, al utilizar legalmente los esquemas de subcontratación no tenían que repartir esa utilidad a sus trabajadores, porque técnicamente no tenían, eran de un tercero. Ahora, muchos trabajadores que tradicionalmente no recibían utilidades por estos esquemas de subcontratación las van a recibir”, señaló Jorge Sales Boyoli, especialista en Derecho Laboral y socio en Littler, en entrevista con El Heraldo Digital.

¿Quiénes tienen derecho a las utilidades y quienes no?

Este derecho aplica para todos los trabajadores que hayan laborado por lo menos 60 días en una compañía. Los trabajadores tendrán derecho al reparto de utilidades, independientemente de que ya no laboren en la misma empresa o que hayan tenido contrato por obra determinada.

No obstante, este reparto no aplica para trabajadores domésticos; directores, administradores y gerentes; profesionistas, técnicos y todos los que, mediante el pago de honorarios, presten sus servicios sin existir una relación de trabajo subordinada con el patrón.

Cabe mencionar que se exenta del reparto a empresas de nueva creación durante su primer año; así como al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia.

¿Cuándo se pagan?



Una vez que las empresas presenten su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tendrán hasta el 30 de mayo para cubrir el pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), siendo la primera vez que el monto se cubra con un tope establecido dentro de la reforma de subcontratación.

A personas que laboren para un patrón, deberán recibirlas a más tardar el 29 de junio.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar el pago de reparto de utilidades?

Exactamente un año, a partir del día siguiente en que se genere la obligación para el patrón.

¿Cómo se calcula el pago de utilidades 2022?

Las empresas deberán calcular el monto del pago de utilidades respecto al 10% de las ganancias generadas en el año fiscal anterior; sin embargo, con la reforma de subcontratación laboral, los trabajadores no podrán recibir una cantidad mayor a los topes máximos que se fijaron:

1. El equivalente a tres meses de sueldo

2. El promedio del PTU recibido en los últimos tres años

Cabe recordar que las PTU se reparten en función de un ejercicio fiscal, que en México corre de enero a diciembre; sin embargo, la reforma laboral entró en vigor en septiembre del 2021, por lo que ya se generó una discusión entre las empresas sobre cómo repartir las PTU.

Desde la perspectiva del especialista, este tema se tiene que abordar bajo la lógica de un pago proporcional al tiempo trabajado en la compañía, es decir, la empresa genera utilidades a lo largo del año, pero los trabajadores contribuyeron a la utilidad solo desde el mes nueve, porque antes no laboraban en ese centro.

“Es así que no contribuyeron a generar riquezas de enero a septiembre, entonces la compañía tendría que hacer un cálculo y decir: ‘bueno, voy a repartir la utilidad por el tiempo en que estas personas contribuyeron a la riqueza’, y entonces este primer año los trabajadores tendrían derecho a la parte proporcional de septiembre a diciembre”, explicó el experto en la materia, exponiendo que este tipo de finezas jurídicas aún no están reguladas en la Ley Federal del Trabajo.

¿Los trabajadores pueden cobrar utilidades en 2 empresas? (en la compañía en la que laboraban antes y a la que se transfirieron después)

La respuesta es “sí”, en la misma proporción, por el periodo de enero a agosto y del periodo de septiembre a diciembre.

¿Qué hago si no me pagan?

Si la empresa no paga las utilidades correspondientes, el trabajador puede acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), donde hay servicio gratuito de asesoría, conciliación y, solo en caso de ser necesario, de representación jurídica.

“Estamos enfrentando retos nuevos y que me parecen que los tribunales orales y la suprema corte de justicia a través de resolución de los casos que se vayan presentando, tendrá que ir generando jurisprudencia para ir clarificando este proceso”, puntualizó Sales Boyoli

