Colima reporta pérdidas del 40% a comerciantes debido a la inseguridad

A más de un mes del recrudecimiento de la violencia en el municipio de Villa de Álvarez, comerciantes del Centro Histórico reportaron pérdidas de hasta el 40 por ciento y una reducción en la afluencia de clientes del 30 por ciento, debido al temor de la ciudadanía de salir a las calles.

Meseros, vendedores y artesanos denunciaron lo alarmante que representa en términos económicos el que no dejen de registrarse homicidios, después de las afectaciones económicas derivadas por la pandemia de Covid-19.

Una de las situaciones más apremiantes es la auto reducción de los horarios de los negocios, pues se han visto obligados a dejar de trabajar más temprano como medida de seguridad y prevención para los empleados y clientes.

“Si cayeron mucho las ventas porque la gente no sale ya, empieza atardecer y se queda sólo el jardín, antes era el horario mejor para nosotros cuando más había afluencia aquí en el jardín y ahorita no, no viene la gente, por la inseguridad no sale, tienen miedo”, señalaron.