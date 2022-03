"Es una cochinada": Alumnas de la Universidad de Colima detallan agresiones de sus presuntos acosadores

Después de que este miércoles, alumnas del Instituto Universitario de Bellas Artes de la Universidad de Colima expusieron a través de mantas y carteles afuera del instituto, los nombres y rostros de los presuntos agresores, en su mayoría trabajadores de la máxima casa de estudios, las víctimas detallaron de forma anónima alguna de estas agresiones.

Una de las egresadas de la licenciatura en Danza Escénica, denunció que al cursar la carrera fue víctima de miradas lascivas y con morbo por parte del profesor al usar vestuarios ajustados, cortos y transparentes que en ocasiones se requería para las coreografías.

Asimismo, señaló la existencia de algunas relaciones alumna-profesor que se daban al interior del centro universitario, enfatizando que quienes mantenían este tipo de vínculos gozaban de privilegios.

"Es una cochinada, lo malo es que llevamos años escondiendo, todos sabíamos las relaciones y como quedaban las chicas, hasta adquirían un tipo jerarquía quienes andaban con ellos, a mi uno de los maestros me veía mucho los pecho y me sentía incómoda cuando se me acercaba", señaló.