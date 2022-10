Cuentas inactivas en México suman más de 21 mil 334 millones de pesos

Al cierre de agosto de 2022, el saldo de la Cuenta Global de Captación sin Movimiento (CGCSM), ascendió a 21 mil 334 millones de pesos, saldo que representa 0.3 por ciento de la captación tradicional de la banca múltiple, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Estos datos se dan a conocer luego de que en la Cámara de Diputados se aprobara una minuta sobre la reforma al artículo 61 de la

Ley de Instituciones de Crédito (LIC) que propone que aquellos recursos por arriba de 52 mil que se encuentren en cuentas sin movimiento por seis años, sean transferidos a la seguridad pública. Dicha propuesta se encuentra actualmente en el Senado de República para su análisis, discusión y en su caso aprobación.

La CNBV precisó que al cierre de agosto pasado, las instituciones que presentaron la mayor participación en el monto registrado en la CGCSM fueron: Banamex con seis mil 477 millones de pesos, lo que representa 30.4 por cienot del total del monto en dicha cuenta.

Seguido de BBVA México con cinco mil 882 millones de pesos, equivalente al 27.6 por ciento; Banorte con tres mil 374 millones de pesos o 15.8 por ciento del total; Santander con dos mil 241 millones de pesos, es decir, 10.5 por ciento. HSBC con mil 116 millones de pesos, lo que representa 5.2 por ciento del monto total; y Scotiabank con 963 millones de pesos, equivalentes al 4.5 por ciento.

“Estas seis instituciones concentraron el 94.0 por ciento del monto registrado en la CGCSM”; precisó el organismo regulador encabezado por Jesús de la Fuente.

La mayor parte de estos recursos están en los principales bancos

La CNBV refirió que conforme a sus facultades de vigilancia del Sistema Financiero en México, recibe periódicamente información referente al Estado de la Situación Financiera de las Instituciones de Banca Múltiple. Entra esta información se encuentra el saldo de la Cuenta Global de Captación sin Movimiento (CGCSM), el cual, aclaró, está disponible para consulta desde enero de 2016 en el portafolio de información de la CNBV.

Precisó que esta cuenta contiene el saldo de las cuentas que no presentaron movimientos por el titular de la misma durante tres años. De acuerdo con la Ley de Instituciones de Crédito vigente, si dentro de los siguientes tres años no se reclaman los recursos, sus derechos prescriben a favor de la beneficencia pública, en el caso en que el saldo de la cuenta no rebase las 300 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), mientas que los recursos restantes se mantienen en la cuenta global.

Cabe mencionar, que de acuerdo con la propuesta en el Senado, justo son estos recursos restantes que se mantienen en la cuenta global, los que se busca transferir a la seguridad pública. Al respecto, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker Feldman, dijo que se han tenido acercamientos con senadores, como es el caso de Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, para buscar alternativas que permitan que los ahorradores no pierdan su dinero.

En el caso de ser aprobada dicha minuta, que entonces se agregue un transitorio en donde se especifique que si después de seis años aparece el dueño del dinero, sea el gobierno quien asuma la devolución de este. Cabe mencionar que de acuerdo con estimaciones de diputados estaría hablándose de recursos por alrededor de 10 mil millones de pesos.

