ABM lanza su contrapropuesta al Senado para proteger dinero de los ahorradores con cuentas inactivas

La Asociación de Bancos de México (ABM) presento una contrapuesta al Senado para que los recursos de las cuentas inactivas por seis años de comprobarse que no son de procedencia ilícita sean entregados en caso de ser reclamados por los usuarios, refirió Daniel Becker Feldman presidente de dicho organismo. Comentó que esta platicándose con integrantes del Senado, dándoles elementos, para que si después de seis años, que es el plazo que se marca, el cliente se autentica y los recursos son lícitos puedan recuperar su dinero, a través de un transitorio, y quien sea que el gobierno tenga la obligación de regresar esos recursos.

Explicó que actualmente el cliente si se autentica puede recuperar sus recursos y hoy, lo que esta ley marca es que después de seis años los recursos ya no se puedan recuperar y lo que estamos proponiendo es que aunque no tengan movimiento puedan hacerlo. Aclaró que no es que la banca no este de acuerdo en que los recursos abandonados pasen a financiar la estrategia de seguridad nacional, simplemente lo que se quiere es proteger a los ahorradores y usuarios de la banca.

De ahi que, si llegara a prosperar en la Cámara de Senadores la reforma al articulo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), propuesta por Diputados, lo que hará la ABM de forma muy activa es comunicarle a los usuarios que usen, pues con un simple movimiento al año, ya están fuera del perímetro que está marcando la Ley, comentó en entrevista luego de su participación en la inauguración de la 15 Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF).

La medida busca hacer uso del dinero que ha sido olvidado en las cuentas por más de seis años.

Recordó que a partir de 2018, todo lo que son menos de 300 salarios mínimos se van a la beneficencia y lo que es mayor a esa es la ley que ahorita está en discusión. Becker insistió que todos los usuarios de la banca tenga sus datos actualizados y correos electrónicos, direcciones actualizadas, porque esa es la forma en que estas instituciones tienen la posibilidad con 90 días de antelación de avisarle al usuario que dieran cinco años, seis meses sin utilizar su cuenta y que puede entrar en este escenario.

“Lo que queremos es proteger a los ahorradores mexicanos y que sigan confiando y estén convencidos que la banca es el lugar más seguro en ahorrar, tenemos altos índices de liquidez altos índices de capital y una regulación de las mejores del mundo”, manifesto.

Por su parte, Oscar Rosado, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuario de Servicios Financieros (Condusef), refirió que no es un tema, toda vez que las quejas solo llegan entre 50 y 100 al año.

De ahí que hizo un llamado a los usuarios de actualizar sus datos ante la institución financiera y que en caso de tener mas de una cuenta, concentrarlas en una sola, de tal manera que se evite caer e esa situación.

