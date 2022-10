Tarjeta de crédito: ¿en qué casos es conveniente retirar efectivo de tu plástico?

Las tarjetas de crédito bien manejadas pueden ser una buena herramienta de financiamiento, sin embargo al momento de retirar dinero efectivo deberás de tomar en cuenta ciertos factores, incluso considera que puede ser caro recurrir a esta opción, pero si no hay otra alternativa deberás de tomar en cuenta los siguientes riesgos.

A pesar de las tasas de interés más altas y una economía en desaceleración, la mayoría de los emisores de tarjetas de crédito mexicano están preparados para seguir creciendo, de acuerdo con Fitch Ratings. Ello, a través de políticas de otorgamiento conservadoras y centrándose en persona de ingresos de medios a altos, refirió en su estudio What Investors Want to Know: Mexican Credit Cards.

Analiza bien los costos de cada entidad por este servicio. | Foto Pexels

El retirar efectivo de una tarjeta de crédito “podría ser una forma cara de financiamiento”

Al respecto la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), señala que disponer de efectivo de una tarjeta de crédito “podría que podría ser una forma cara de financiamiento, además de la diferencia en el porcentaje de comisión que cobran las distintas instituciones financieras”.

“Para Disposición del Crédito en efectivo en cajero propio, Santander cobra la comisión más alta con 10% y Citibanamex la baja con 6% (se cobra sobre el monto de lo dispuesto). Por ejemplo, por disponer de $1,000, te cobrarían $100 y $60, respectivamente” establece la Condusef en su página de internet. El organismo también señala que se deben de considerar otros costos, al momento de retirar efectivo a través de la tarjeta de crédito, "como lo es el Costo Anual Total Promedio Sin IVA. Bonde Banorte cobra la comisión más alta con 102.5% y Banregio la más baja con 59.3%".

¿Cuándo es buen momento para retirar efectivo de mi tarjeta de crédito?

Algunos especialistas señalan que si no hay otra fuente de financiamiento, solo se haga en casos extremadamente necesarios como lo es la descompostura del auto y el lugar donde lo reparan no acepta pagos con tarjeta de crédito, pero tomando en cuenta los costos que vendrán por hacer una disposición en efectivo.

También recomiendan opciones más baratas para obtener un financiamiento, las cuales podrían ser desde préstamos personales y de familiares o amigos, hasta vender objetos y/o activos, que puedas colocar de manera inmediata. Si recurres a alas dos primeras opciones, los especialistas señalan que consideres tu capacidad de pago. También apuntan que en caso de no cumplir tu compromiso con amigos o familiares, podrías afectar tu relación interpersonal con quienes te acercaron un capital para salir del apuro.

Antes de recurrir a un financiamiento revisa tu capacidad de Pago. | Foto Pexels

Finalmente la Condusef recuerda que en caso de asistir con un banco debes de “comparar el costo de las comisiones por diferentes conceptos, de los productos que ofrecen las instituciones financieras, con la finalidad de que elijas el que mejor se ajuste a tus necesidades y capacidad de pago”.

