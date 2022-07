¿Tienes una tarjeta de crédito aprobada y no la recogiste? Así estás afectando tu historial crediticio

Si eres de las personas que acepta tarjetas de crédito y no va por ellas al enterarse que se las aprobaron, te tenemos una mala noticia, pues esta práctica afecta tu historial crediticio, ya que no recogerla no elimina la responsabilidad que adquiriste al decir que sí, pues aunque no la actives debes pagar la anualidad de ese producto financiero.

"Al momento en que se aprueba una línea, el usuario adquiere obligaciones y beneficios, independientemente de cuándo vaya a recoger y activar su plástico o si de plano no lo toma. Tener tarjetas aprobadas y no ir por ellas puede dañar el historial crediticio”, señala Daniel Rojas, CEO de Rocket, plataforma que brinda asesoría financiera gratuita con el objetivo de impulsar la inclusión y movilidad financiera.

Cuando la tarjeta de crédito se aprueba, pueden pasar un par de días para que las instituciones activen la línea, generalmente la activación no se da hasta que el usuario la usa o llama a la institución; no obstante, esa línea de crédito o tarjeta se reporta en buró como una nueva tarjeta.

¿Cómo evitar daño a tu historial crediticio tras cometer este error?

Existen diversos factores que pueden afectar la calificación crediticia. Dos de los más relevantes se encuentran la puntualidad del pago y la severidad de atraso tanto de tiempo como de monto. En este escenario, los usuarios que tienen una tarjeta de crédito aprobada y activada deben estar al tanto de las condiciones del producto contratado.

Ojo, es importante saber qué tipo de producto solicitamos, cuáles son sus condiciones y si realmente se adapta a nuestra necesidades y experiencia financiera. En caso de solicitar una tarjeta y arrepentirse, el cliente tiene la opción de comunicarse con el banco y cancelarla.

En caso de que los clientes se arrepientan y no quieran seguir adelante con ese instrumento financiero, tendrán que ponerse en contacto con la institución bancaria emisora y solicitar la cancelación del mismo. Si no se cancela, la tarjeta seguirá activa y esto significa que las obligaciones del usuario también se mantendrán con este estatus.

¿Cómo cancelo una tarjeta de crédito que no quiero?

Los usuarios pueden cancelar su tarjeta de crédito en cualquier momento que lo consideren pertinente. Estas son algunas cosas que deben conocer sobre este proceso:

Es necesario que la tarjeta de crédito esté en ceros, es decir, sin saldos a favor ni en contra.

es decir, sin saldos a favor ni en contra. El contrato se terminará el día hábil siguiente al que hayas solicitado la cancelación de la tarjeta de crédito.

de la tarjeta de crédito. El cliente debe comunicar a la entidad financiera la decisión de cancelar la tarjeta de crédito.

Las entidades financieras solamente pueden poner trabas en caso de que exista algún adeudo.

El trámite es completamente gratuito.

La institución debe darle al usuario un acuse de recibo, clave de confirmación o número de folio de la cancelación. Esto es muy importante para futuras aclaraciones, no lo apuntes en una servilleta, guarda bien esa información que podría salvarte de un mal rato.

En caso de tener algún problema durante el proceso de cancelación, se tiene que acudir con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

