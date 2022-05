Tarjetas de crédito: ¿Es bueno pagar el saldo mínimo de mi tarjeta? | Podcast Dinero y Finanzas Personales

¿Eres de los que paga sólo el mínimo de su tarjeta de crédito? Debes saber que estás cometiendo un error que daña gravemente tu dinero y finanzas personales, pues esa clase de pago no hace que baje tu deuda y genera más intereses en el saldo de tu cuenta bancaria.

Lo mejor para tu bolsillo es realizar el pago para no generar intereses o, en su caso, depositar más del monto solicitado, si es que no puedes cubrir el saldo total para no generar intereses, que sería lo ideal, pues de ese modo te evitas los intereses que hacen se alargue tu deuda.

Conoce qué son los pagos mínimos. Foto: El Heraldo de México

¿Qué son los pagos mínimos?

El pago mínimo es un porcentaje del total de la deuda a pagar por el uso de la tarjeta y las cuotas pendientes del mes. Depende de cada banco y del gasto realizado. Pagando sólo el mínimo evitas que tu tarjeta de crédito quede inhabilitada, el cobro de intereses moratorios, cargos por falta de pago y afectar tu estatus crediticio.

Pero ojo, pues sí genera intereses ordinarios que a la larga pueden generarte un problema en tus finanzas personales, pues tu deuda que se extiende y crece.

El pago mínimo de la tarjeta de crédito, dependiendo de cada banco, es de entre el 2% y 5% del saldo total. Esto quiere decir que los tarjetahabientes pagan intereses por el resto del saldo no cubierto y al hacerlo mes a mes la deuda no solo se extenderá, sino que además será mayor.

Además, el costo del crédito a través de tarjetas de crédito no solo consta de los intereses que se pagan cuando no cubres el total de lo adeudado a fin de cada mes, también debes sumarle una proporción de las cuotas que se pagan por concepto de apertura, anualidad y otras comisiones diversas.

Debes hacer el pago mínimo sólo en caso de emergencia. Foto: El Heraldo de México

¡No pagues el mínimo! Esta es la razón

Para que tengas una idea de porqué es mejor pagar más del mínimo, en el siguiente cuadro te mostramos el pago mínimo y pagos mayores a este sobre una deuda de 10 mil pesos, además del número de meses necesarios para liquidar la deuda y la cantidad de intereses pagados.

Ejemplo de cómo debes calcular tus pagos. Fuente: Condusef

Para evitarte problemas con los bancos y que tu dinero y finanzas personales estén a salvo puedes utilizar la calculadora de pagos mínimos que tiene en su página de internet la Condusef, esta herramienta te ayudará a conocer el importe del pago mínimo, saldo pendiente a liquidar y el tiempo que tardarías en liquidar la deuda si solo pagas la cantidad mínima, con la salvedad de que no se efectúen nuevas compras.

¿Qué hago si sólo puedo pagar el saldo mínimo de mi tarjeta de crédito?

La recomendación general es pagar el saldo mínimo de la tarjeta de crédito sólo en caso de emergencia, nunca como una forma recurrente, pero sino puedes hacer el pago del saldo total recomendamos:

Paga el mínimo solo en caso de emergencia y cuando no puedas cubrir un poco más, con ello no afectarás tu historial y evitarás intereses moratorios. Si tus deudas son altas y la única opción es pagar los mínimos, es recomendable refinanciar tu deuda con otro crédito más barato, a menor tasa anual. Antes de recurrir a esta medida debes saber cuánto tiempo te tomará liquidar tu deuda con los pagos mínimos y la tasa de interés anual de la tarjeta. Si solo depositas el mínimo pones en riesgo tus finanzas, pues la deuda se puede acumular y te sería más difícil liquidarla, y en caso de una emergencia ya no podrías disponer de este medio de pago. Si depositas más de la cantidad que te solicitan saldarás más rápido tu deuda y pagarás menos intereses.

Cuida tu dinero y no pagues intereses. Foto: El Heraldo de México

