Se reactiva el mercado de tarjetas de crédito, pese a mayores tasas de interés

A pesar de las tasas de interés más altas y una economía en desaceleración, la mayoría de los emisores de tarjetas de crédito mexicano están preparados para seguir creciendo, de acuerdo con Fitch Ratings.

Ello, a través de políticas de otorgamiento conservadoras y centrándose en persona de ingresos de medios a altos, refirió en su estudio What Investors Want to Know: Mexican Credit Cards.

Destacó que las tarjetas de crédito son uno de los productos de crédito al consumo más populares en México (BBB–/Estable) y en donde los emisores de éstas siguen teniendo al grupo demográfico objetivo principalmente los clientes y aquellas personas de ingresos de medios a altos, con un trabajo formal.

Entidades bancarias enfocan sus esfuerzos en tarjetas de crédito para la clase media y alta

Aclaró que en México, la banca y algunos comercios, principalmente tiendas departamentales, ofrecen tarjetas de crédito, sin embargo los bancos son los competidores dominantes con alrededor del 70 por ciento de participación de mercado del total de plásticos crediticios emitidos en México.

En tanto que, las tiendas departamentales tienen casi el restante 30 por ciento de la cuota de mercado, mientras que las Instituciones Financieras No Bancaria (IFNB) y competidores digitales también ofrecen tarjetas de crédito pero su participación de mercado sigue siendo baja.

Las entidades digitales han sido muy agresivas, ya que se enfocan en los clientes no atendidos por bancos o grandes almacenes y los cuales no necesariamente tienen un historial crediticio o de pago en el sistema financiero.

En tanto que los bancos y tiendas departamentales reiniciaron con su negocio de colocación de tarjetas de crédito, registrando crecimientos de doble digito, después del saneamiento de sus carteras en 2021 y consistió en liquidación de carteras y elevados castigos en ambos segmentos.

Recientemente, apuntó, la acumulación de mayores ahorros mitigó el endeudamiento de los hogares mexicanos, debido al comportamiento cauteloso de los otorgantes de crédito, después de una fuerte presión de ingresos durante la pandemia de Covid-19.

Detalló que los hogares reportaron una posición financiera, o ahorros menos endeudamiento, de 42.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre de 2022, frente al 33.0 por ciento en promedio, observados en años previos a la pandemia, y con un crecimiento de 0.5 por ciento respecto al cuarto trimestre de 2021.

