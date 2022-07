Tarjeta de crédito: Por estas 3 razones no debes de pagar tu plástico en efectivo

El cumplir a tiempo con los pagos de tu tarjeta de crédito, te ahorra muchos contratiempos, como lo es el pago de intereses. Sin embargo, si cumples ese compromiso en efectivo podría provocar una llamada de atención de parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Los pagos en efectivo son más complicados de rastrear para el SAT, porque se dificulta conocer el origen de esos recursos que usaste para pagar tu tarjeta de crédito. Además, levantarías la sospecha de que tienes más ingresos de los que declaras ante la autoridad.

La autoridad podría iniciar un proceso de discrepancia fiscal

Si tienes el hábito de pagar en efectivo tu tarjeta de crédito, el SAT podría iniciar un proceso de discrepancia fiscal contra tu persona. El argumento sería que no tiene la forma de saber si ya realizaste el pago de los impuestos correspondientes, además de que gastas más de lo que declaras de ingresos.

Por ejemplo. Retiras de tu cuenta de nómina 2 mil 500 pesos para pagar tu tarjeta de crédito en efectivo. El SAT no sabrá si ese dinero proviene de una parte de tu salario y supondrá que no has pagado los impuestos por ese monto, el cual usaste para saldar tu adeudo. Esa acción se consideraría como discrepancia fiscal.

3 razones por las que no debes de pagar tu tarjeta de crédito en efectivo.

Por ello es no recomendable que pages tu tarjeta de crédito en efectivo. Los especialistas proporcionan tres razones para evitar dolores de cabeza con las autoridades fiscales.

La autoridad fiscal no tiene la manera de detectar si las disposiciones de dinero en efectivo provienen de una fuente lícita o si ya fueron gravadas con los impuestos correspondientes. El SAT podría iniciarte un proceso por discrepancia fiscal, esto podría suceder porque tus gastos son mayores a tus ingresos declarados en el año. Desde 2014, los bancos tienen la obligación de avisar al SAT sobre aquellas personas que reciben más de 15 mil pesos de depósitos en efectivo. Cuando la autoridad no tenga manera de comprobar de dónde vienen esos recursos, podrán ejercer su facultad de comprobación del origen de estos.

Recomendaciones para una situación fiscal estable

Si vas a pagar tu tarjeta de crédito realiza transferencias electrónicas mediante cheque , así el SAT podrá identificar de dónde provienen los recursos y si ya fueron sujetos de impuestos. Las operaciones electrónicas entre cuentas propias no son gravadas.

. Si a la persona que les prestaste tu plástico hace el pago en efectivo, podrías ser sujeto a un proceso de . Declara todos tus ingresos de acuerdo al régimen fiscal en el que estés inscrito. Cumple en tiempo y forma con el pago de impuestos.

