¿Por qué está tan caro el aceite de cocina? Ésta es la razón de su alza

El aceite para cocinar, es decir, el vegetal ha visto incrementado su precio de más del 50 por ciento, situación que pega directamente el el bolsillo de las familias. En septiembre 2019, de acuerdo a los precios referidos en la Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor estableció el precio de uno de estos productos en casi la mitad en lo que se se encuentra hoy en día en los supermercados del país.

Se trata del aceite Capullo, mismo que de acuerdo a la publicación en 2019 tenía un precio de 28.50 pesos en su presentación de 840 ml, misma que a la fecha de este 9 de septiembre de 2021 se puede conseguir a 58 pesos, es decir, de poco más del doble del precio, situación que ha llevado a las familias a cambiar de productos a la hora de comprar la despensa, por algunos que consideran de menor calidad.

"Yo compraba aceite Capullo, pero la última vez ya no me alcanzó el presupuesto que tenía para comprar en la tienda Walmart, así que compré 123, que nunca me ha gustado, pero era el más económico que encontré", confiesa Isabel del Valle.