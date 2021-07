¿Cuáles monedas de 10 pesos valen más de 12 mil y por qué?

La compra y venta de monedas se ha vuelto un buen negocio para algunas personas, pues los coleccionistas están buscando piezas raras y difíciles de encontrar. Debido a esto algunas alcanzan los miles de pesos, es el caso de esta moneda de 10 pesos que se vende en internet por más de 12 mil pesos.

Las personas que no son especialistas en la numismática no suelen darse cuenta que tienen en sus manos una pieza valiosa, sobre todo cuando presentan un elemento raro, por ejemplo cuando están todas de un mismo color, es decir que no tienen el centro tonos plata y la corona en dorado.

Sin embargo, las monedas llamadas monometálicas pueden venderse por más que su denominación original. Por ejemplo, en Mercado Libre se oferta una pieza de 10 pesos con esta característica en 12 mil 500 pesos.

De acuerdo al vendedor, el producto está en buen estado y corresponde a una serie puesta en circulación en 1998.

Estas son sus características:

Como en las monedas normales de 10 pesos tiene la parte central del anverso la Piedra del Sol que representa a Tonatiuh con la máscara de fuego. En el anillo perimétrico se puede observar el símbolo "$10", el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México "M°" y la leyenda "DIEZ PESOS".

En tanto, en el anverso, en el centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico, con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" formando el semicírculo superior. Ambos lados están en bronce, lo que hace que aumente su valor de venta.