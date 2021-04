Declaración Anual: ¿Qué pasa si no pago impuestos al SAT, puedo ir a la cárcel? | Podcast Finanzas Personales

Llegó la hora de pagar impuestos y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció en días pasados que extendió el plazo por un mes más para que las personas físicas que están obligadas a presentar su declaración anual de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal 2020 podrán hacerlo hasta el 31 de mayo de este año.

La fecha inicial era hasta el 31 de abril; sin embargo, el cambio obedece a que el SAT busca que los contribuyentes guarden sana distancia al acudir a cualquiera de sus instalaciones.

En entrevista, Guillermo Mendieta González, integrante de la Comisión de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) comentó que ha llegado el momento de presentar la Declaración Anual las personas físicas que obtuvieron ingresos por Servicios Profesionales (honorarios); Actividades Empresariales; Plataformas Tecnológicas; Arrendamiento; Intereses; Dividendos; Enajenación de Bienes; Adquisición de Bienes y Salarios.

También están obligados los que hayan obtenido ingresos por trabajar para dos o más patrones de manera simultánea y cuando la totalidad de los ingresos anuales por salarios excede de 400 mil pesos. Además deben presentar su declaración aquellas personas que hayan obtenido ingresos aun provenientes del extranjero.

Mencionó que es importante la supervisión de un contador público para presentar tu declaración, pues es un profesional calificado, “no es una obligación, pero es como decirle a aquella persona que tiene un dolor de muela: ¿te puedes quitar el malestar solo? sí, pero es más seguro acudir con un dentista para evitar infecciones o futuros problemas”

¿Qué es lo que puedo deducir?

Se pueden deducir gastos hospitalarios, funerarios, colegiaturas; aunque existe un tope en las deducciones personales hasta 150 mil pesos o 50% de los ingresos.

¿Cuánto tiempo tarda el SAT en hacer una devolución?

Si ya concluiste tu declaración anual satisfactoriamente, existe la existe la posibilidad de que se deposite tu saldo a favor en un promedio de cuatro días; sin embargo, el plazo natural de devolución del mismo consta de 40 días.

¿Por qué a veces el SAT no te devuelve todo lo esperado?

El SAT hace un cruce de información, pese que tu seas un contribuyente cumplido, pero uno de los proveedores no lo es y no entera en su totalidad sus impuestos, el fisco no puede devolver de forma tan rápido, porque en el cruce de información verifica con la contraparte si lo pago en su momento o qué pasó.

“Si mandé a mi hija a la escuela, son gastos deducibles, ahí ya tengo un saldo a favor, el fisco verifica el monto y dato del contribuyente, cruza la información pero si la escuela no presenta todo lo que le ingresa, repercute en este contribuyente porque no le devolverá todo o lo hará de forma parcial, es importante que el cliente y proveedor lo hagan en tiempo y forma para obtener la devolución”.

¿Qué pasa si no pago impuestos?

El incumplimiento de sus obligaciones fiscales genera multas, recargos, auditorías y, en casos extremos, hasta penas de cárcel.

Por Engge Chavarría y Diana Zaragoza

