Esta es la MONEDA de 50 CENTAVOS que vale más de 420 mil PESOS

Los coleccionistas de billetes y monedas en todo el mundo siempre van a estar a la expectativa de conocer sobre el mundo de la numismática y algunos se dan la tarea de indagar sobre cómo está el costo de algunas de estas piezas, pero no sólo en México si no en otros lados del mundo.

En este caso, te vamos a contar la historia de una moneda de 50 centavos de dólar que ha llegado a alcanzar un impresionante precio en sitios de compra y venta de artículos de hasta 420 mil pesos o 20 mil dólares, pero cómo es posible que puedo tener tanto valor esta moneda, aquí te lo contamos.

Esta moneda fue emitida en los años 60, pero no en México, si no en Estados Unidos, ya que reiteramos son 50 centavos de dólar, en la cara principal se encuentra el perfil retratado de John F. Kennedy, mientras que en la parte posterior se tiene a las palabras de United States of América y su símbolo.

¿Qué la vuelve tan costosa?

Los expertos de la casa ’Professional Coin Grading Services' (PCGS) dio a conocer que esta moneda tiene ciertos elementos muy valiosos que provocan que precisamente tenga un costo exacerbado y que pueda ser del gusto de los usuarios para poder tener de recuerdo o que provoque interés en ella.

Una de las cosas que más llaman la atención de esta moneda es que tiene en el rostro de John F. Kennedy los cabellos tan detallados que incluso se le ven de manera que traspasan una breve sección de la oreja, lo que les parece fascinante a toda aquella persona que tiene acceso a esta moneda.

Además de que otro detalle importante es que en donde dice "Liberty", la tipografía de la moneda no es la misma de la que tiene comúnmente y este otro rasgo que llama poderosamente la atención en el gusto de los coleccionistas de monedas, que ofrecen esta cantidad infinitamente superior.

