México registra la recuperación económica más mediocre del mundo: Franklin Templeton

México es el país que registra la recuperación económica más “mediocre” a nivel mundial, de acuerdo con Franklin Templeton, unos de los mayores inversores en el mundo.

Ramsé Gutiérrez, senior VP/Co-Director de Inversiones en México, refirió que esto se debe a algunos factores fundamentales: uno, y que es el principal, fue la ausencia de estímulos fiscales, ubicándolo como el segundo peor país dentro de los mercados emergentes.

La segunda razón, dijo, es la falta de confianza por parte de los empresarios, y un ejemplo de ello son los sectores servicios y hotelero, que se vieron muy afectados por la pandemia, y no hubo un estímulo fiscal para apoyarlos, por lo que muchos de ellos tuvieron que cerrar.

“Entonces, el primer punto es, la falta de estímulos fiscales relevantes, y el segundo es, que la confianza se vio muy afectada”, manifestó en la conferencia “México y el Mundo: Cierre 2021 y Perspectiva 2022”.

De hecho, comentó que cuando llegó la nueva administración había una confianza y optimismo no visto desde hace mucho por parte de los consumidores, fue una elección legítima en este sentido, y justamente esta confianza fue la que más se cayó, aunque empieza a demostrar cierta recuperación pero demasiada lenta.

Ramsé Gutiérrez subrayó que de acuerdo con el indicador PMI, un indicador macroeconómico que pretende reflejar la situación económica de un país basándose en una encuesta que realizan los gestores de compras, México es el único país que no registra expansión en su economía.

No obstante, Luis Gonzalo, VP/ Co-Director de Inversiones, comentó que México ha venido registrando crecimientos mediocres desde 15 años, pero lo que está haciendo esta administración es que no está abonando a mejorarlo, además la falta de inversión pública, la cual no se da desde el 2018.

Respecto a la inflación, refirió que a diferencia de lo que prevé el Banco de México es que ellos esperan que alcance su pico en este diciembre y empiece su descenso a partir de enero para llegar al rango de 3.0 (+/-1) por ciento entre finales de 2022 e inicios de 2023.

CAR