BBVA reporta que sus servicios han quedado restablecidos y ofrece una disculpa a los usuarios

BBVA México informó a través de redes sociales que sus "servicios se encuentran totalmente restablecidos" después de casi 4 horas, ya que la falla fue reportada por usuarios poco antes de las 16:00 horas de este lunes 22 de noviembre.

"Nuestros servicios se encuentran totalmente restablecidos. Ofrecemos una sincera disculpa por las afectaciones que ocasionamos. Seguimos trabajando para ofrecerles el mejor servicio", indicó el banco. Por el momento no dio detalles sobre las fallas que ocasionaron la interrupción del servicio.

La institución bancaria ha presentado una falla en sus servicios digitales por mes: 12 de septiembre, 31 de octubre y 22 de noviembre.

Reconocen fallas en el servicio

Este lunes cuando los cuentahabientes intentaban ingresar a la aplicación o concretar una transacción, les marcaba error o indicaba que el servicio estaba temporalmente inactivo.

Y a las 16:00 horas, BBVA confirmó que estaba presentando “intermitencias en el servicio. Estamos trabajando para solucionarlo cuanto antes y dar curso a las operaciones que nuestros usuarios requieran”.

Uno de los usuarios indicó que desde las 15:40 horas había hecho el reporte de que no funcionaba el portal ni su aplicación, mientras que otros personas reprochaban que una vez más no estuviera disponible el servicio y aclararon que el servicio no está intermitente, como lo señala el banco, "en realidad, están completamente caídos, amigos, no intermitentes". La institución bancaria tiene en el país más de 24 millones de clientes

¿Qué ocasionó la falla del servicio en septiembre?

Las fallas en el servicio que se reportaron en septiembre se explicó fue consecuencia de un “error” de actualización en el sistema, lo cual tenía como objetivo reforzar los servicios tecnológicos del banco, explicó en su momento la institución bancaria.

“Se trató de un error interno nuestro, no tiene absolutamente nada que ver con ningún factor externo, lo que nosotros tuvimos fue una serie de adecuaciones previstas durante la madrugada en los sistemas de cómputo. Esto se debe a un error que no volveremos a tener”, indicó Jorge Terrazas, director de comunicación de BBVA en septiembre.

