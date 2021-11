Reto de ahorro: Junta fácilmente 10 MIL PESOS en solo 14 semanas

De acuerdo con algunos expertos, para enero del 2022 se espera una de las inflaciones más altas en los últimos años, ya que se pronostica que la inflación se ubique en el 6.63 por ciento, muy por arriba de lo calculado previamente que era del 6.28 por ciento.

Como cada año habrá un incremento fuerte de los precios durante la llamada cuesta de enero, sin embargo en 2022 estos pueden llegar a cifras históricas.

Con este anticipo de lo que puede pasar en las próximas semanas, es muy importante tener un guardadito para el inicio del 2022, por lo que ahora te decimos cómo lograr ahorrar hasta 10 mil 500 pesos en solamente 14 semanas.

Así es este nuevo método de ahorro

Al contrario a la mayoría de los retos de ahorro, en este el pago más alto de todo el proceso será al inicio y bajará el monto de los depósitos en 100 pesos semanalmente, hasta que el último sea de solamente 100 pesos.

Esto quiere decir que el primer pago, será de mil 400 pesos y este no se repite de nuevo, sino que comienza a bajar inmediatamente a mil 300 pesos la semana siguiente, luego mil 200 pesos hasta llegar a la semana 14 en la que desembolsar 100 solamente.

Puedes pensar que es un reto que no tiene nada de fácil, pero no lo es así, ya que cuando cruzas la primera etapa, el resto se va como el agua, pues luego sólo tienes que preocuparte por no dejar de apartar ese dinero.

Para tener un mejor control de tu ahorro lo mejor es crear una tabla de aportaciones con cada semana, en ella cada vez que hagas un abono deberá tachar la semana que corresponde así hasta que llegues al número 14, fecha en que das por concluido el reto.

TABLA GUÍA DE AHORRO

Semana 1/1400 pesos Semana 2/ 1300 pesos Semana 3/1200 pesos Semana 4/1100 pesos Semana 5/1000 pesos Semana 6/900 pesos Semana 7/800 pesos Semana 8/700 pesos Semana 9/600 pesos Semana 10/500 pesos Semana 11/400 pesos Semana 12/300 pesos Semana 13/200 pesos Semana 14/100 pesos

