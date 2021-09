Reto de ahorro de los 21 días: con este truco podrás crear el hábito de guardar dinero diario

Estás en plena temporada de septiembre y sabes perfectamente que en menos de lo que crees llegaron las festividades y con ello los gastos para las fiestas habituales que tenemos en México, si a eso le sumamos que actualmente la salud es fundamental, es prioritario tener un ‘guardadito’ personal con lo que puedas sortear esos gastos extras sin que tu bolsillo se vea afectado.

Esa sensación de poder generar un ahorro nos alienta a planear una estrategia que esté al alcance, que nos signifique una rutina agradable y disfrutable, eso significa que no debemos sentirnos presionados por alcanzar la meta y con ello comenzar a destinar dinero no presupuestado en ahorro y comenzar a apretar el cinturón, así no funciona.

No se trata de ahorrar una enorme cantidad de dinero (sobre todo si no lo tienes) en poco tiempo y desgastarte para que al poco tiempo tires la toalla y dejes por la paz tus buenas intenciones, así que te ayudaremos con un método eficiente, que sea útil y sobre todo divertido para que lo puedas replicar no una sino varias veces en el transcurso del año y sea una herramienta para tus finanzas personales.

La clave del ahorro y del método es la constancia, reiteramos, no es necesario castigar el bolsillo y comenzar a hacer sacrificios eliminando gastos necesarios por tratar de alcanzar el objetivo, al contrario, el éxito de cualquier método de ahorro, es la constancia y la organización para ‘rescatar’ esos pesitos que quedan en la cartera y convertirlos en una oportunidad en el futuro.

¿Qué se necesita?

Primero define tus objetivos que te ilusionan para poder ahorrar, como decíamos, puede ser desde necesitar un fondo de emergencia para cualquier eventualidad, contar con medios suficientes para las fiestas de fin de año, comprar uno o varios artículos que de primera mano resultaría complicado obtener sin quedar desfalcado y ¿por qué no? Pensar en una inversión o ahorro para el retiro.

Ahora bien, explicamos que podemos hacer para lograr dichos objetivos.

El reto lo denominamos como de los 21 días.

Durante 21 días separarás una cantidad no específica pero lo importante es que sea progresiva. Este truco es ideal para los que nunca han intentado ahorrar y no saben cómo empezar. Supongamos que empezamos con un ahorro mínimo, digamos un peso o dos pesos, consideramos que es una buena cantidad de la que podemos aportar sin ver comprometido el bolsillo.

El ahorro como decíamos es progresivo, el primer día comienza con una moneda de uno o dos pesos, el segundo día guarda dos o cuatro pesos, el tercer día tres o seis pesos y así hasta llegar a los 21 días.

Al final del proyecto obtendrás 231 pesos o 462 pesos, dependiendo cuanto hayas decidido aportar.

Puedes pensar que es poco dinero, sin embargo, te quedarás con un buen sabor de boca por haber alcanzado el objetivo, por adquirir el hábito del ahorro y por modificar tu rutina para tu propio beneficio.

Ahora imagina que repites este proyecto a lo largo de todo un año con solo ahorrar unos pocos pesos, al final del año terminarás con 2 mil 772 pesos, pero si ahorraste dos pesos por cada ciclo, obtendrás 5 mil 544 pesos, nada despreciable sobre todo si piensas que esas monedas no impactaron en tu bolsillo y ahora puedes disfrutar de ese pequeño ahorro.

Finalmente piensa que si eso puedes lograr con una moneda de uno o dos pesos, el ahorro sería más abundante si las cambias por monedas de cinco o diez pesos.

El reto ahí está, ahora solo falta que te decidas a iniciar y poner la cantidad que elijas en la alcancía.