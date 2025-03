BBVA alerta por la cancelación masiva de cuentas para el 18 de abril de 2025: ¿tu tarjeta está en riesgo?

BBVA emitió recientemente un comunicado en el que dio a conocer información muy relevante para todos sus cuentahabientes. En su documento publicado a principios de este mes, anunció que el próximo viernes 18 de abril llevará a cabo la eliminación masiva de cuentas en México y aquí podrás conocer todos los detalles para saber si podrías ser uno de los afectados por esta medida.

"Estimado Cliente: BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, en cumplimiento con lo establecido en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, te informa que se realizará la cancelación de las cuentas que no hayan tenido actividad en los últimos tres meses consecutivos a la fecha de cancelación y que tengan saldo cero", dice el comunicado que puedes consultar en aquí.

En él dio a conocer las diferentes fechas en las que estará llevando a cabo la depuración de su cartera de clientes, que es importante que conozcas en caso de tener alguna tarjeta de esta entidad bancaria y, sobre todo, si no la has utilizado durante tres meses consecutivos y además no tiene saldo.

Por otro lado, también es importante precisar que esta medida aplicará para diversas cuentas y no sólo se tiene prevista una fecha, sino varias a lo largo del 2025, aquí te las compartimos.

¡Que no se te pase! Foto: BBVA/Freepik

¿Cuándo se llevará a cabo la cancelación masiva de cuentas BBVA?

Además del próximo 18 de abril, también se tienen previstas otras fechas durante este año, por lo que es importante que las tomes en cuenta si deseas mantener activa tu cuenta con este banco:

Aquellas cuentas que no tuvieron actividad durante los meses de febrero, marzo y abril de 2025, serán canceladas el 16 Mayo 2025, mientras que las que no registraron ningún movimiento en marzo, abril y mayo, se darían de baja el próximo 20 de junio. A partir del segundo semestre de este año, las cancelaciones masivas se realizarán en las siguientes fechas:

18 Julio 2025

15 Agosto 2025

19 Septiembre 2025

17 Octubre 2025

19 Diciembre 2025

21 Noviembre 2025

¿Qué cuentas serán canceladas de BBVA?

Con base en el comunicado emitido por esta entidad bancaria, las cuentas que serán canceladas en las fechas antes señaladas son los siguientes:

El Libretón, Membresía BP, Muestra Pyme BBVA, Libretón Premium, Tarjeta de Pagos, Maestra Particulares, Cuenta Express, Maestra Dólares Frontera, Maestra Patrimonial Dólares, Tarjeta Básica BBVA, así como Mi Despensa, Link Card (antes Winner Card), Libretón 2.0, Solución Personal, Contigo BBVA, Envíos de Dinero, Libretón Dólares, Maestra Dólares PyME, Libretón Básico y Tarjeta Nómina BBVA. Si deseas saber qué puedes hacer para mantener activa tu cuenta, puedes llamar al número 55 1998 8039.