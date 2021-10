¿Vas a entrarle a una tanda? Podrías meterte en problemas con el SAT

La tanda es una práctica que se realiza entre algunos trabajadores de la misma empresa, entre vecinos o gente de la misma colonia, donde la gente toma un número y aporta una suma de dinero en dicho momento, pero ahora se está por resolver la duda de muchos, ya que la gente podrá saber si participar en dichas tandas puede afectarte de alguna forma con el SAT.

En entrevista para El Heraldo de México, Jaime Espinoza de los Monteros, Socio del Área Fiscal de Hogan Lovells, explicó una serie de cuestiones sociales que se pueden pensar que generan algún problema con el SAT, entre los temas que se tocaron fue el traspasar dinero entre sus propias cuentas, el tema de la tanda, entre muchos otros.

El experto comentó que técnicamente las tandas sí se tendrían que declarar, pero al ser recibida en efectivo, la gran mayoría de las personas no lo hacen, ya que se considera un ahorro y normalmente vienen en montos “pequeños”, por lo que en ocasiones se llega a gastar antes de ingresarlo a una cuenta, es decir, no se puede comprar el ingreso.

“Pues técnicamente sí porque es un donativo o es un ahorro. Sí yo realizo una tanda en la oficina y darla por buena 12 mil pesos, nadie las va a declarar porque todas las tandas son en efectivo, no, entonces te la dan en efectivo y técnicamente sí es un ingreso porque no tienes manera de comprobar que estás celebrando un contrato de préstamo colectivo entre todas las personas que realizan la tanda. Evidentemente es una forma de financiamiento porque el día de mañana te va a tocar a ti pagar la parte de la tanda”.

Sobre la posibilidad de entrar en problemas con el SAT

Espinoza asegura que la realidad es que el SAT no se va a fijar en tandas de mil pesos, por lo que la tanda tradicional que se puede presentar en la colonia en el trabajo puede estar libre de cualquier problema con el Servicio de Administración Tributaria.

“El SAT no se va a fijar en una tanda de mil pesos, no. Si me dijeras que estás generando tandas de 7 millones de pesos por persona, pues evidentemente. 1) es muy difícil que tengas 7 millones de pesos en efectivo y 2) tendrías que ir a retirar a sucursal y pagarle en efectivo al acreedor de la tanda de ese día. Otra forma sería a través de una transferencia, pero para esto el receptor de los fondos tendría que acreditar por qué ingresará esa cantidad a su cuenta”, explicó.

En caso de darse este supuesto, el SAT le va a pedir a la persona que recibió el monto que le acredite que fue un préstamo o el motivo por el que le llegó esa cantidad, de lo contrario va a determinar un ingreso presunto, es decir que no se pudo comprobar por lo que se aplicaría el artículo 61, donde se establece que se tiene que pagar la tasa correspondiente.

En pocas palabras, la tanda se puede y debe presentar ante el SAT, pero en caso de no hacerlo, siendo un monto pequeño no tienes problemas si no la acreditas, ya que, al recibirla en efectivo, lo más seguro es que termines por gastarla antes de ingresarla a tu cuenta.

Te puede interesar: Depósitos a tarjetas de crédito: esto debes saber para evitar problemas con el SAT