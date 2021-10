SAT: ¿Los traspasos entre cuentas bancarias propias son considerados como ingresos?

Los traspasos entre cuentas entre cuentas es una actividad que se podría considerar un tanto común, aunque es algo que puede ocasionar un problema ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en caso de que no se pueda demostrar de dónde proviene ese dinero o la razón por la que se originó la transferencia.

El SAT podría considerar que han incrementado los ingresos de una persona, cuando no se pude indicar cuál es el origen de los recursos

Jaime Espinosa de los Monteros, Socio del Área Fiscal de Hogan Lovells, explicó que si una persona le transfiere a otra 1 millón de pesos, no es un delito, porque se puede decir que se trató de un préstamo.

“Lo que el SAT le va a pedir al individuo (que recibió el dinero) que le enseñe un contrato celebrado entre ambos, donde se estipule el préstamo por 1 millón de pesos, la tasa de interés a valor de mercado y los meses o años a pagar. Al no poder comprobar fiscalmente el origen, el SAT lo puede tomar como un donativo o un ingreso presunto, entonces tiene que estar sujeto a que se pague el 35% sobre ese 1 millón de pesos, porque no se acreditó el origen”, refirió.

Por lo que el experto en derecho fiscal refirió que los traspasos son un arma de doble filo, porque se tiene que acreditar el origen fiscal y jurídico de los recursos. Es decir, “en función de qué se recibe el dinero”.

Otro de los casos que también se presenta es transferir dinero de una cuenta a otra, pero que en ambos casos pertenezcan a la misma persona. Se debe tener en cuenta que a partir del 2020, los bancos debe reportar ante la autoridad tributaria las cuentas que reciben depósitos mayores a 15,000 pesos.

Es un caso en el que sucede lo mismo, se debe comprobar el origen, por lo que recomendó a los usuarios que “no se traspasen dinero de cuenta a cuenta, si no hay un necesidad que lo justifique, porque puede generar problemas y en muchas ocasiones no existe una justificación por la que se realizó el movimiento”.

Aunque son movimientos que se pueden explicar con los comprobantes bancarios, Espinosa de los Monteros puntualizó que “no es conveniente hacer los traspasos, no es que sea malo, pero se tiene que tener un control para poderlos acreditar cada peso que salió a cada una de las cuentas”.

En abril, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia aprobó la tesis sobre la responsabilidad en la que los contribuyentes deben explicar al SAT que se realizó un traspaso entre cuentas bancarias y que no se trata de un ingreso extra.

¿Qué se requiere para la comprobación?

Estados de cuentas bancarios

Papel de trabajo

Copia del recibo donde se especifique el monto

Cuenta de donde proviene el depósito

Forma de pago

El número de cheque o reporte de transferencia

Número y nombre de la cuenta bancaria donde se visualice la salida del depósito

Origen del importe depositado

