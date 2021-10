¿Tienes una moneda de 1 peso? Revisa los detalles, ya que la podrías vender hasta en 20 mil pesos

El mundo de los coleccionistas de billetes y monedas encontró en internet una vitrina única, ya que muchos usuarios ponen a la venta sus piezas antiguas o conmemorativas para que la gente pueda seguir ampliando sus respectivas colecciones. En esta ocasión está circulando una moneda de un peso que se vende hasta en 20 mil pesos.

La moneda acuñada en 1914 se ofreció en Mercado Libre, donde el vendedor no dudó en ponerle un precio bastante elevado, esto considerando que se muestra en perfectas condiciones y que es muy codiciada dentro del mundo de coleccionistas. Eso no es todo, ya que para todos aquellos que estén interesados en hacerse con ella y no tengan los 20 mil pesos, se puede pagar a 12 meses dejando pagos de 1 mil 972 pesos cada mes.

Se tiene que recordar que para poder valuar una moneda, los expertos analizan una serie de factores como: rareza, antigüedad, estado de la pieza y los detalles en la impresión (contando algún error en su acuñación), como en este caso donde la pieza pertenece a la colección de Banxico. En este caso, el vendedor está mostrando hasta el documento donde se puede ver que es original y de la fecha antes mencionada.

Características de la moneda

La moneda pertenece a la familia AA, esto debido a que se acuñó en 1914 durante la Revolución Mexicana, para ser más específico durante el periodo de Villa. Tiene un peso de 26.64 gramos y un diámetro de 36.96 milímetros y está hecha de plata.

El objeto que se ofrece en la plataforma digital cuanta con los certificados de autenticidad, donde está colocada la moneda y se puede observar en uno de sus lados el resplandor republicano rodeado por la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”, el año de acuñación “1914” y la denominación (un peso). En el otro lado de la moneda se encuentra el Escudo Nacional cubierto por dos leyendas “Ejercito Constitucionalista” y “Muera Huerta”.

En caso de contar con una de estas piezas, la gente debe recurrir con un experto en numismática para que haga la evaluación correspondiente y se pueda vender en un precio adecuado, ya que se tiene que recordar que el contar con una monda como esta no quiere decir que la puedas vender en 20 mil pesos, puede ser menos o inclusive, si el experto lo determina, podría valer más.

