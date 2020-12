Informalidad crece en la economía; aportó 23% en 2019: Inegi

En 2019, la economía informal aportó 23 por ciento a la producción nacional, el mayor nivel desde 2014, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), para 2021 se anticipa que la tendencia creciente aumente, debido que la recuperación del empleo, tras ele efecto de la pandemia, se centra en la llamada economía subterránea.

De acuerdo con los datos del Inegi, el sector formal aportó 77 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, pese a que un menor número de personas se desempeña ahí.

En la informalidad trabajan 56.5 por ciento de la población ocupada. Ello implica que por cada 100 pesos generados de PIB del país, 77 pesos lo genera 43.5 por ciento de ocupados formales, mientras que 23 pesos los aportan 56.5 por ciento de ocupados en la informalidad.

El sector informal en su conjunto está compuesto por aquellos negocios no registrados de los hogares dedicados a la producción de bienes o servicios y la mitad restante corresponde a otras Modalidades, es decir, todo trabajo que aún y cuando labora para unidades económicas distintas a las de los micronegocios no registrados, no cuenta con el amparo del marco legal e institucional (seguridad y prestaciones sociales).

Por sectores, el comercio al por menor tiene la mayor participación, con 25 por ciento del total; seguido de la construcción, con 15.6 por ciento; la manufactura, con 12.9 por ciento, y el agropecuario, con 11.2 por ciento.

Por Fernando Franco