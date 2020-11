Profeco advierte alto riesgo de perder tu dinero si viajas en esta aerolínea

Las empresas del sector aéreo han sido de las más afectadas por los efectos negativos provocados por la pandemia de COVID-19; sin embargo, esto no es justificación para que miles de pasajeros se queden sin un vuelo previamente adquirido en el proceso formal de compra venta de una aerolínea.

Así lo ha asegurado Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) durante una entrevista radiofónica para el noticiero "A la una" con Salvador García Soto.

En este sentido, el encargado de defender y procurar los derechos de los consumidores mexicanos ha invitado a los usuarios que viajan vía aérea a que tengan especial cuidado con una empresa en este sector que ha tenido diversas irregularidades, que acusó, se han detectado desde antes de la pandemia.

Se trata de Interjet, empresa que informó recientemente que la cancelación de sus vuelos durante el fin de semana, afectaron 2 mil 690 pasajeros fueron afectados.

En este sentido, Ricardo Sheffield aseguró que en realidad fueron 3 mil usuarios afectados, una cantidad a la que se le deben sumar mil más que fueron defraudados en periodos previos.

No hemos dejado de batallar con Interjet desde antes de la pandemia, en 2019 (...) A estos 3 mil pasajeros que quedaron defraudados en este fin de semana, se le suman mil que vienen afectados desde hace unos meses, a quienes no han podido responderles", enfatizó.

Referente a los motivos, informó que estas irregularidades tienen que ver con que la empresa no paga combustible, no paga a trabajadores y no hay forma de que la empresa puede responder a los consumidores.

Estamos emitiendo una alerta de que es muy alto es riesgo si contratan un vuelo con Intejet, invitamos a que los consumidores nos faciliten sus datos para que se unan voces y judicializar las afectaciones", dijo.

