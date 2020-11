Banco mexicano desconecta a clientes que hicieron exceso de transacciones por app

Las fallas que registró la aplicación de BBVA México el pasado viernes obedecieron a un exceso de transacciones en plena quincena, Buen Fin y puente, informó el vicepresidente y director general del banco, Eduardo Osuna.

En videoconferencia de la Asociación de Bancos de México (ABM), el banquero comentó que, ante las intermitencias que registró su plataforma, se vieron en la necesidad de desconectar a algunos usuarios.

“Lo que tuvimos el viernes pasado fue una intermitencia. En determinado momento empezamos a sacar a algunos clientes de la aplicación por un exceso de transacciones, tiene que ver con la coyuntura de lo que hemos vivido en los últimos meses, dado que se ha incrementado más de 50 por ciento la transaccionalidad en los canales móviles”, señaló Osuna.

La intermitencia fue por un lapso de entre una hora y hora y media del viernes, “que fue un día de quincena, puente, Buen Fin y demás”. Osuna explicó que las medidas tomadas fueron para evitar que la plataforma saliera completamente.

“Estamos trabajando en toda la tubería que implica el canal completo de la transaccionalidad, porque no es la aplicación per se, sino todas las plataformas que se conectan atrás.

Pese a las fallas que BBVA y otros bancos como Citibanamex registraron el pasado viernes, Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM, aseguró que la banca sí está preparada para atender a sus clientes con banca móvil.

“Tener problemas de conectividad en un momento dado no indica que la banca no esté preparada. Por supuesto que la tecnología no es imperfecta, pero no tiene que ver con la falta de preparación”.

Nuevo presidente

Niño de Rivera reveló que Daniel Becker, director de Banca Mifel, se perfila para ser el nuevo presidente de los banqueros.

“Todos estamos muy contentos de que Daniel Becker quiera servir a sus agremiados y que quiera presidir esta asociación. Es un gran profesional, con una enorme experiencia en el gremio y que ha tenido distintas participaciones en el gremio”, expuso.

Explicó que Becker fue la única persona que se postuló en la convocatoria que se lanzó para la Presidencia de la ABM, pero va ser hasta enero cuando se ratifique su nombramiento, si es formalmente electo.

El presidente de la ABM también señaló que la banca ya reestructuró créditos por 90 mil millones de pesos, a través de menos pagos mensuales y mayores plazos.

Por: Fernando Franco