Aconseja Romo a IP no abrir más frentes de batalla con la 4T

El jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, aconsejó al sector privado no abrir más frentes de batalla con política energética de la actual administración federal.

En su mensaje de inauguración de la Reunión Anual de Industriales y el Industrial Transformation Mexico, el funcionario expuso que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una política energética clara que es fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no endeudarse, no subir precios al consumidor y fortalecer la soberanía energética.

“Los objetivos coinciden pero algo está sucediendo que no nos estamos comunicando bien, o no nos estamos escuchando bien, esto no lo podemos permitir.

“Lo que está en juego es mucho, el bienestar de muchos y un gran futuro, ante esto, no es aconsejable abrir más frentes de batalla, con el virus, y la parálisis económica tenemos más que suficiente”, apuntó Romo.

Además, agregó que los empresarios deben fortalecer esa política con inversiones complementarias y necesarias para el sector energético.

Finalmente, en su mensaje añadió que va a plantear una serie de peticiones al presidente López Obrador, que son el generar confianza para la inversión y también que antes de cambios en sectores plantear diálogo con los empresarios.

Por Everardo Martínez