Covid-19 impide reunión entre Yeidckol y Mario Delgado, pero la morenista le muestra su respaldo

Yeidckol Polevnsky asegura que dará su respaldo y apoyo a Mario Delgado para ocupar la dirigencia nacional de Morena, luego de que el morenista le envío una carta en la que reconoce y valora su trabajo, más no así a Porfirio Muñoz Ledo.

En entrevista para El Heraldo de México detalló que antes de ingresar el pasado miércoles al hospital tras dar positivo a Covid-19, recibió la misiva del legislador y la calificó como “una muy buena carta porque valora y reconoce mi trabajo, es algo de altura, porque siempre puede haber un loquito y desbaratar el hilo negro, como es el caso de Ramírez Cuellar, que trato de quitar a todos (los dirigentes) y mintió”, sostuvo la secretaria general de Morena.

Mencionó que de acuerdo con las acciones del diputado morenista, “me hace pensar que Mario (Delgado) no viene con esa postura y ya lo vimos (con Alfonso Ramírez Cuellar), la gota que derramó el vaso fue el resultado de las elecciones”.

Aseguró que hasta el momento del cierre de esta edición, no había hecho contacto telefónico ni se había podido reunir con Mario Delgado e incluso la carta que le envío no la vio físicamente, ya que iba en tránsito rumbo al hospital para realizarse “algunos estudios”, tras dar positivo a Covid-19.

Polevnsky destacó que la conducta y actividades de Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente de Morena, resultaron en una “aberración, tras otra aberración”, incluso mencionó que tras comenzar el padrón del partido, ella le ofreció su apoyo y le prometió no ser un obstáculo, sino todo lo contrario, trabajar en equipo; pero relata que “se volvió loco, enloqueció”.

“Fue muy errático lo que hizo Ramírez Cuellar y luego no dio para los gastos mínimos que necesitaban los candidatos (de Morena) … todos los errores que pudiera cometer en las elecciones (recientes), los cometió todos; entonces más de lo mismo ya no necesita el partido”, dijo en entrevista vía telefónica.

Para 2021 dice que los resultados de los comicios “los ve muy bien”, pero lo que “es absurdo” son los resultados en Hidalgo y Coahuila y agrega que “el más quemado” es Ramírez Cuellar “ porque estaba al frente del partido”.

Sobre el tema del Covid-19 dijo que se “siente muy bien, he estado excelentemente bien atendida y creo que ha sido muy asertivo el tratamiento, no tengo para cuando me den de alta, pero me están evaluando la evolución del virus en mi cuerpo, es un bicho raro, que aún no se conoce de él”, concluyó.

Por: Engge Chavarría