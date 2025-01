Alex Padilla ya está en México para convertirse en el nuevo portero de Pumas

Luego de varias horas de viaje, en un largo vuelo que lo llevó de Bilbao a la ciudad de Madrid, en España, y posteriormente, a Bogotá, Colombia, el arquero aterrizó en la Ciudad de México en las primeras horas del día, donde se detuvo apenas a atender a los medios de comunicación y los pocos curiosos aficionados presentes en ese momento en la Terminal 1 del Aeropuerto Benito Juárez.

“Es muy importante este reto. Llegar a uno de los equipos más importantes de México, como lo es Pumas, para mi es un reto, es muy ilusionante. Vengo a darlo todo”, fueron las primeras palabras de Padilla. al salir tras uno de los pasillos.

“Vengo a hacer mi trabajo, que es en el día a día. Eso me ha hecho llegar aquí, por lo que tengo que seguir la misma línea”, agregó.

uD83DuDEA8uD83DuDEA8uD83DuDEA8HABLÓ ALEX PADILLA



uD83DuDDE3? “#Pumas es uno de los equipos más grandes de México… Cuando me llegó la opción de defender la portería de Pumas no lo pensé ni un momento”.



¿Qué opinan de su llegada? pic.twitter.com/r2vXUJFTVy — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) January 7, 2025

“Al final, cuando se me ha dado la oportunidad de defender la portería de Pumas, no me lo he pensado y aquí estoy”, remató el guardameta ante los reporteros, antes de retirarse rápido del lugar, con el argumento de que tenía que arreglar inconvenientes personales que tuvo durante su viaje.

Padilla va a presentar los exámenes médicos de rigor con los felinos, antes de estampar su firma a préstamo por los próximos 18 meses, donde los auriazules tienen la opción de compra.

Pumas va a debutar este domingo en el Torneo Clausura 2025 como local ante Necaxa. Además de Padilla, sólo cuenta con el canterano Pablo Lara para defender el arco universitario, tras las salidas de Julio González y Gil Alcalá.

