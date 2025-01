Llegó a la MLB por 4 mil dólares para convertirse en leyenda del beisbol; murió en un trágico accidente aéreo

El beisbol cuenta con grandes nombres en México y Estados Unidos que han enmarcado los libros de historia del 'Rey de los Deportes'. Ahora vamos a recordar la vida de una de las grandes leyendas latinas en la Major League Baseball, la liga de beisbol más importante ene le mundo entero. Este pelotero, llegaría a la MLB por tan solo 4 mil dólares y se consagró como una de las leyendas gracias a su talento. Lamentablemente, su vida llegó a su fin con un trágico accidente aéreo.

El pelotero del que vamos a hablar logró colocarse como el primer latino en entrar al Salón de la Fama. Lamentablemente perdió la vida a los 38 cuando viajaba a Nicaragua para hacer una donación. Se dice que antes de subir al avión que lo llevaría al país centroamericano estuvo cerca de cancelar el viaje debido a que no le daba confianza el piloto, quien llegó tarde. Por desgracia, el pelotero se subió y terminó en un trágico accidente que le quitó la vida.

El beisbolista del que estamos hablando es Roberto Clemente, quien apareció en la MLB en la década de los 60, en medio de la lucha por eliminar la discriminación. Cuando comenzaba a levantarse la voz de Martin Luther King Jr., como uno de los contra las leyes segregacionistas que estaban todavía vigentes, apareció el puertorriqueño para consolidarse como el mejor jugador latino en su puesto, pero también para convertirse en un estandarte en la lucha contra el racismo en Estados Unidos.

El jardinero derecho aprovechó su popularidad en aquellos años para transmitir un mensaje contestatario. Lamentablemente para los amantes del 'Rey de los Deportes' y para la lucha contra el racismo en Estados Unidos, Clemente perdió la vida el 31 de diciembre de 1972 cuando viajaba a Nicaragua para hacer entrega de ayuda por el devastador terremoto que sacudió. Managua en aquel año.

Roberto Clemente apareció en la MLB para consagrarse como uno de los mejores, pero también para unirse a la lucha contra el racismo (IG: robertoclementejr)

La trágica muerte de Roberto Clemente, leyenda latina de la MLB

Como ya se mencionó el puertorriqueño realizó un viaje a Managua para repartir ayuda a los afectados por el terremoto en la capital de Nicaragua. El jardinero derecho viajó al país centroamericano el domingo 31 de diciembre de 1972 junto a su esposa Vera y su amigo Cristóbal Colón. Los reportes de aquellos años indican que el pelotero confirmó que no tenía mucha confianza en las condiciones en las que se encontraba el avión en el que iba a viajar. La aeronave estaba programada para salir a las 4 de la tarde, pero el piloto se retrasó. Gracias a que no llegaba el piloto, Roberto estaba considerando cancelar el viaje, pero finalmente no lo hizo y salieron pasadas las 9 de la noche.

Clemente y cuatro personas más subieron a avión de carga cuatrimotor a hélices DC-7 en San Juan, Puerto Rico con destino a Nicaragua a las 21:22 horas, la aeronave despareció del radar y nunca llegó a su destino. En el avión viajaba el piloto, el copiloto, Roberto y un mecánico; además de los contenedores que llevaban alimento, ropa y medicinas para ayudar a las personas que fueron afectadas por el terremoto ocurrido en Managua el pasado 23 de diciembre.

Clemente perdió la vida el 31 de diciembre de 1972 en un accidente aéreo (IG: robertoclementejr)

Después de que el avión desapareciera del radar, los informes de los medios de comunicación terminó estrellándose en las aguas del Océano Atlántico, a una milla y media del Aeropuerto Internacional de Isla Verde. La Marina informó que el problema se presentó debido a que la aeronave variaba hacia la izquierda. Tras el accidente dos barcos y dos helicópteros comenzaron la búsqueda del avión con la esperanza de encontrar a las personas con vida. Al ser de noche y encontrarse con un mar sumamente violento, la búsqueda fue imposible.

A la mañana siguiente se unieron a la búsqueda varios barcos privados a la búsqueda del avión en el que viajaba la estrella de la MLB. Tres días después de estar buscando, hasta con buzos, se encontró el primer cuerpo, era el piloto. Posteriormente fueron apareciendo más partes del avión. Llegó el 12 de enero y con él, el último día que los cuerpos de emergencia iban a realizar la búsqueda del cuerpo de Clemente. Como el resto de días, no se se tuvo éxito y fue el día que se dio a conocer la triste noticia en la que la Marina confirmaría que abandonaba la búsqueda, en otras palabras que se daba por muerto al jardinero derecho, el copiloto y el mecánico. La Marina estuvo buscando a Clemente durante 12 días (IG: robertoclementejr)

Sigue leyendo:

Encuentran muerto a Mathías Acuña, futbolista uruguayo, dentro de un hotel

Carlos Reinoso, leyenda del América, revela en su triste historia las razones para no jugar con el Real Madrid