Carlos Reinoso, leyenda del América, revela en su triste historia las razones para no jugar con el Real Madrid

Carlos Reinoso es uno de los exjugadores de la Liga MX más apasionantes que ha existido, pues el chileno es una de las leyendas más grandes del América, junto a Cristobal Ortega, Alfredo Tena y Miguel Zelada por lo que en su momento llegó a ser uno de los mejores futbolistas más importantes.

Y es que ahora ha mencionado que tuvo la oportunidad de jugar para uno de los equipos más importantes de la historia del futbol como lo es el Real Madrid pero una situación adversa vivió el chileno lo que lo hizo no poder formar parte de la institución en España hace muchos años.

Algo que marcó su época como futbolista de la Liga MX, pues de haber salido no hubiera sido parte de una de las historias más importantes del Club América llegando a marcar una época con el equipo de Coapa y además siendo un jugador muy especial para la selección chilena.

El chileno contó en una entrevista que pudo jugar en el "Casa Blanca" pero algo hizo que no pudiera concretarse el fichaje y es que apesar d elo fuerte que parece el futbolista mencionó que tuvo que decidir entre una mujer y una llamada del famoso "Tigre" Ázcarraga.

“Estuve 15 días en Madrid después del Mundial de 1974, en ese momento me enamoré de una chica mexicana y por eso regresé. Además, el dueño del equipo, Don Emilio, me mandó un pequeño mensaje en el que me dijo: ‘Si no regresas en dos días no vuelves a jugar al futbol", dijo Reinoso.