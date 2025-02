Mapi León responde a las acusaciones en su contra: "No hay tocamiento va en contra de mis principios y no lo haré nunca"

El nombre de Mapi León se ha convertido en tendencia en los últimos días por un video en el que la jugadora del Barcelona realiza una acción bastante desagradable, unos tocamientos íntimos a Daniela Caracas, rival del Espanyol, durante el derbi catalán que se disputó el pasado domingo 9 de febrero. Ahora, después de un par de días de que se hablara de dicha acción, el club blaugrana y la jugadora sacaron un comunicado en redes sociales donde expresan el sentir de la futbolista española.

El Barcelona ha difundido en redes sociales un comunicado donde se habla sobre lo ocurrido entre León y Caracas en el derbi. En el documento presentado se indica que no existió ningún tipo de "tocamiento" en zonas íntimas, ni siquiera existió un intento de ello, por lo que pide que se termine con la difusión del tema.

"Yo, María Pilar León Cebrián , en relación a lo sucedido el pasado domingo en el partido disputado contra el RCD Espanyol y la polémica genera en redes sociales (...) En ningún momento vulneré, ni tuve la intensión de vulnerar la intimidad de mi compañera de profesión Daniela Caracas . En las imágenes se aprecia que es un lance del juego en el que ella me choca intencionalmente y yo le toco la pierna diciéndole como reacción a dicho encontronazo: 'Qué te pasa'", se puede leer como parte del comunicado.

En el comunicado se deja claro que no hay ningún tipo de tocamiento de zona íntima ni mucho menos intención de ello. Después de dejar claro que nunca existió la intensión de realizar lo que se dice en redes sociales, le pide a la gente que pare con la difusión ni la importancia que se está tomando.

La jugadora culé dejó claro que todo el ruido y una polémica que se está generando alrededor de su nombre sólo busca dañar su imagen y principios. Mapi tiene claro que lo que se está divulgando son actos manipulados para otros objetivos. Antes de terminar con el comunicado, León dejó claro que en ningún momento le pasaría por la cabeza tocar partes íntimas de ninguna compañera, ya que va contra sus principios y nunca lo haría.

"En ningún caso se me pasaría por la cabeza tocar partes íntimas de ninguna de mis compañeras, va en contra de mis principios y no lo haré nunca. Condeno el acoso que al parecer viene sufriendo Daniela en las redes sociales, que no tiene nada que ver conmigo y le muestro mi más sincero apoyo", cerró Mapi en el comunicado compartido por el FC Barcelona.