Cruz Azul vs Puebla, Guadalajara vs Tigres y Santos vs América ¿a qué hora y dónde ver la jornada 3 de la Liga MX?

Este sábado 25 de enero, la Jornada 3 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX presenta partidos imperdibles, con equipos que buscarán sumar puntos clave en la clasificación. A continuación, te dejamos todos los detalles sobre los encuentros entre Cruz Azul vs Puebla, Chivas vs Tigres y Santos vs América, incluyendo los horarios, sedes y canales de transmisión.

Estos enfrentamientos prometen emociones intensas, con Cruz Azul buscando su primera victoria en casa, Chivas intentando mantener el paso firme ante el gran equipo Tigres, y América enfrentando un complicado duelo en Torreón en busca de sumar y buscar el tetracampeonato.

Por lo que te dejamos la mejor opción para ver los partidos de este fin de semana, pues con todo lo que está pasando será muy interesante saber que ocurre con el Cruz Azul, pues el argentino Martín Anselmi no dirigirá el partido de este fin de semana lo que será el debut de Vicente Sánchez con el equipo cementero.

Cruz Azul vs Puebla

El sábado 25 de enero en el Estadio de Ciudad Universitaria en la Ciudad de México, podremos ver este gran enfrentamiento entre la máquina de la Cruz Azul y el Puebla, en un partido que será más interesante por la salida de Martín Anselmi que por lo deportivo, se podrá ver en TUDN y VIX+.

Guadalajara vs Tigres

Desde el Estadio Akron podremos ver como Oscar García se enfrentará a los Tigres de Paunovic, en un enfrentamiento que será importante, pues las Chivas buscan regresar a ser protagonistas en una Liga MX que tiene a su máximo rival como el actual Tricampeón, este partido se pandora ver por Amazon Prime video.

Santos vs América

El equipo del “Tano” Ortiz recibirá a su ex equipo y actual tricampeón del futbol mexicano, que tras festejar su último título y jugar en contra del Inter Miami donde además Lionel Messi se calentó con los aficionados México, podrá ser visto en Vix y TUDN, por lo que será uno de los partidos màs importantes.

