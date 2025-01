Pitbull Cruz cierra con su preparación en la Ciudad de México, apunta a importante victoria

Para el peleador mexicano Isaac Cruz una derrota no detiene su camino, y está convencido de que salir de su siguiente cita con la mano en alto lo va a colocar de nuevo en el carril de la redención.

El Pitbull, una de las figuras preferidas de los aficionados, regresa a siete meses de haber perdido la diadema de campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (en su primera defensa) y llega con la intención de demostrar que su historia apenas comienza.

“Me he ganado que todos quieran mi cabeza, pero qué mejor que me quieran pelear al mejor nivel, yo no soy un peleador de huir, siempre voy al frente. Lo que pasó lo tomamos como aprendizaje. Vamos a retomar la senda del éxito, por donde venía”, dijo el boxeador, quien en su última cita cayó ante José Valenzuela con una dolorosa decisión dividida.

El primero de febrero, en Las Vegas, Cruz se medirá al tijuanense Ángel Fierro -como parte del cartel encabezado por David Benavidez ante David Morrell- y tiene en la mira robarse los reflectores con un nocaut. Junto a su equipo, han estudiado al Fierro lo suficiente como para saber que no tendrán mayor problema para poder imponerse y seguir adelante de su carrera.

"No siento que esté en una posición de presión, me siento más como en motivación. Nunca me ha gustado trabajar con presiones, me motivo para dar lo mejor", finalizó.

Para su padre y entrenador, Isaac Cruz Sr., es de máxima importancia que el resultado de la siguiente semana sea un triunfo, pues para él es esencial "saberse parar después de una derrota" por lo que espera que su hijo pueda iniciar una nueva etapa en su carrera, "sacando el carácter". "Va a estar de alarido la pelea con Tashiro. Los estilos se van a acoplar bien y si no, trabajaremos para salir adelante", agregó.

Respecto a buscar una revancha con José Valenzuela, el equipo de Pitbull no está tan seguro de que sé de un segundo encuentro, pues argumentaron que por parte del campeón de la AMB no hay voluntad, ha argumentado problemas personales y otros intereses y por eso se han visto en la necesidad de buscar otros panoramas.

Por ahora, ellos contemplan esta y dos citas más en el 2025 que lo dejen en posición para disputar un título mundial o consiga una pelea de alto calibre que llene el ojo de los fanáticos.

