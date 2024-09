Fernando Valenzuela, exlanzador de los Dodgers es hospitalizado de emergencia, informa David Faitelson

Fernando Valenzuela, exlanzador de los Dodgers es hospitalizado de emergencia, según dio a conocer el periodista David Faitelson en su cuenta de X, antes Twitter. En su mensaje el experto en deportes no agregó demasiados detalles, ya que es poca la información que se tiene por ahora. Además, reveló que los familiares del deportista prefieren llevar la situación actual en privado.

Por medio de su mensaje, el amigo de André Marín agregó que fue un informante que tiene en Los Ángeles quien le reveló que el mexicano que jugó en las Ligas Mayores por 17 temporadas fue ingresado, pero se desconocen las causas que lo llevaron al nosocomio. Cabe destacar que tampoco se ha filtrado si permanece en urgencias o en alguna otra sala; habrá que esperar hasta que se den más detalles sobre su estado de salud.

"Tengo un informe desde Los Ángeles donde me aseguran que el legendario ex lanzador de los Dodgers, Fernando Valenzuela, ha sido internado en un hospital… No se sabe demasiado. Él y la familia han querido mantener en sigilo la enfermedad… Rezamos por su pronta recuperación…", escurbió en X.