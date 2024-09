Antes de morir, André Marín confesó que todas sus enfermedades fueron causadas por el estrés del trabajo

Hoy 16 de septiembre es un día de luto para el mundo del deporte en México porque se dio a conocer el fallecimiento del comentarista deportivo André Martín. David Faitelson, quien era amigo y compañero del fallecido, confirmó el deceso registrado la madrugada de hoy. El icónico comentarista perdió la vida a los 52 años de edad debido a las complicaciones de salud que tuvo luego de que el pasado domingo 8 de septiembre fue sometido a una cirugía para el trasplante doble de pulmón.

El deceso del titular de TUDN no sólo ha causado conmoción, sino que también han resurgido videos de las entrevistas más destacables que concedió. Una de esas la tuvo con la periodista Pati Chapoy, quien publicó el contenido en su canal de Youtube el 8 de marzo de 2023.

Durante la plática, André Marín expuso que 2022 fue el peor año de su vida porque tuvo diversos problemas de salud. También confesó qué generó todas sus enfermedades, lo que alarmó en su momento y ahora que se informó su deceso porque se trata de un problema común entre la población mexicana: el estrés laboral.

“El año pasado, el 22, que sí fue el peor de mi vida. En enero me explota el estómago, (terminó en) terapia intensiva. Salgo, muy bajo de peso, me duele y tengo problemas en la espalda. En marzo me operan y me operan mal. Médicos, tratamientos y revisiones”, detalló el comentarista deportivo en la entrevista con Pati Chapoy.